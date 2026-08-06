Las instituciones educativas enfrentan desafíos cada vez más complejos. La transformación digital, los cambios en las formas de aprender, las nuevas expectativas de las comunidades educativas y la necesidad de fortalecer el bienestar socioemocional están redefiniendo el papel de quienes lideran la educación.

En este contexto, las competencias técnicas ya no son suficientes. La capacidad de comunicarse de manera efectiva, generar confianza, comprender las necesidades de otros, promover la colaboración y movilizar equipos se ha convertido en un factor determinante para impulsar procesos de cambio sostenibles.

Estas capacidades, conocidas como Power Skills, serán el eje del taller “Power Skills: liderando la transformación educativa”, organizado por CEINFES. Esta experiencia práctica para fortalecer el liderazgo, la colaboración y la innovación educativa se realizará el próximo 23 de septiembre, de 9:00 a.m. a 9:45 a.m., en el Salón 1 de Concepta, en el Cubo de Colsubsidio de Bogotá (Cra 30 #52-77), como parte de la agenda de la Cumbre de Líderes por la Educación.

Regístrese al taller “Power Skills: liderando la transformación educativa”. El evento es gratuito pero requiere inscripción previa mediante este enlace.

El espacio está dirigido a rectores, directivos docentes, coordinadores, orientadores escolares, psicólogos y responsables de bienestar y calidad institucional interesados en fortalecer sus capacidades para liderar organizaciones educativas más humanas, colaborativas e innovadoras.

A través de una experiencia práctica y del análisis de los principales marcos conceptuales asociados a las habilidades de nueva tendencia, los participantes podrán reconocer cómo la comunicación, la empatía y el liderazgo contribuyen a la construcción de culturas escolares que favorecen el bienestar, la convivencia y la innovación.

Rafael Bisquerra, el referente de la educación emocional en Hispanoamérica estará en la 13.ª Cumbre Líderes por la Educación

El taller estará a cargo de Andrea Fernanda Buitrago Roa, bióloga, magíster en Ciencias Biomédicas y especialista en Docencia Universitaria, con más de diez años de experiencia en investigación, innovación, evaluación educativa y diseño de soluciones para el fortalecimiento de la calidad académica en instituciones de educación básica, media y superior.

Como investigadora, ha liderado proyectos relacionados con la evaluación por competencias, el desarrollo de habilidades socioemocionales, el análisis de resultados de pruebas estandarizadas, la transformación digital de los procesos educativos y la implementación de estrategias basadas en evidencia para fortalecer la toma de decisiones institucionales.

Regístrese en este link para asistir. Entrada gratuita.

Su experiencia también incluye la investigación y divulgación de conocimiento en temas como innovación pedagógica, calidad educativa, inteligencia artificial aplicada a la educación y desarrollo de modelos de medición.

Más que una conversación sobre las habilidades que demanda el presente, este taller propondrá herramientas para llevarlas a la práctica y convertirlas en capacidades que fortalezcan la gestión institucional.

Porque transformar la educación no depende únicamente de incorporar nuevas tecnologías o implementar metodologías innovadoras. También exige líderes capaces de escuchar, conectar, movilizar y construir soluciones de manera colectiva.

La invitación es a participar en este espacio y descubrir cómo las Power Skills pueden convertirse en una herramienta para liderar el cambio y construir instituciones educativas preparadas para los desafíos del futuro.