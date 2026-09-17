La 13.ª Cumbre Líderes por la Educación, La generación del cambio, no será únicamente un espacio para escuchar conferencias. Durante dos días, el encuentro reunirá distintas voces para hablar de los cambios que atraviesan la educación y de lo que necesitarán las nuevas generaciones para desenvolverse en el mundo que viene.

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La programación comienza desde temprano. El 23 de septiembre habrá seis talleres desde las 8:30 a. m.; la agenda académica comenzará a la 1:30 p. m.

Estos son los 51 expertos que ya confirmaron su participación en la 13.ª Cumbre Líderes por la Educación: conozca la agenda

Talleres

La mañana del 23 estará dedicada a experiencias participativas. Los asistentes podrán escoger entre seis espacios para explorar asuntos como la permanencia de los estudiantes, la neurodiversidad, la educación rural, las habilidades necesarias para liderar procesos de cambio y el impacto de la inteligencia artificial en el aprendizaje.

La propuesta busca que quienes asistan puedan pasar de escuchar a participar, compartir experiencias y encontrar ideas que puedan llevar a sus propias instituciones. Entre las propuestas estará “¿Qué hace que un estudiante permanezca?”, de Comfama, un laboratorio colaborativo para revisar distintos momentos de la trayectoria educativa y pensar estrategias de acompañamiento.

La entidad también estará presente con “Neurodiversidad: cambiando miradas, transformando entornos”, una experiencia para identificar barreras y explorar alternativas que favorezcan comunidades educativas más inclusivas, y con “Aprendizajes sobre la educación rural”, que permitirá conocer experiencias construidas desde escuelas rurales de Antioquia.

Por su parte, Ceinfes propone “Power Skills: liderando la transformación educativa”, centrado en capacidades como la comunicación, la empatía y el liderazgo, mientras Colsubsidio abordará la inteligencia artificial y el aprendizaje con “IA y el costo de aprender menos”.

La mañana también tendrá el espacio “Tómate un café con Rafael Bisquerra”, presidente de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar y director académico del Instituto de Educación Emocional y Bienestar IEEBI, un encuentro para conversar directamente sobre bienestar, emociones y los desafíos que enfrenta hoy la educación.

Rafael Bisquerra, presidente de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar y director académico del Instituto de Educación Emocional y Bienestar IEEBI. Foto: Guillermo Torres / SEMANA

La agenda académica

A la 1:30 p. m. comenzará la programación del primer día. La conversación partirá de una pregunta de fondo: ¿qué tiene que cambiar en la educación para que la próxima generación pueda enfrentar el mundo que viene?

La jornada recorrerá la infancia, el talento, las capacidades que necesitarán los jóvenes, las experiencias que ya están funcionando y aquellos aprendizajes que van más allá de los contenidos tradicionales.

También habrá una mirada internacional para conocer experiencias de otros países y preguntarse qué puede aprender Colombia de ellas. La jornada también abrirá espacio para discutir qué está ocurriendo dentro y fuera del aula: cómo cambian las formas de aprender, qué capacidades comienzan a ser más importantes y qué papel tienen hoy las instituciones, las familias y otros actores en la formación de las nuevas generaciones.

La idea es poner en diálogo experiencias y preguntas que permitan mirar la educación desde distintas perspectivas. En ese recorrido, David Da Vinci, niño polímata y creador de proyectos de inteligencia artificial, hablará sobre propósito, creatividad y aprendizajes que trascienden el currículo.

La permanencia de los estudiantes también estará en el centro de la discusión, así como los desafíos relacionados con bienestar emocional, convivencia, violencia y ciudadanía digital. El cierre del primer día estará a cargo de Bisquerra, quien abordará las competencias emocionales y el bienestar.

Mirada al sistema

La segunda jornada, el día 24, comenzará a las 7:30 a. m. y ampliará la mirada hacia los grandes retos que enfrenta Colombia. La programación abordará las brechas entre territorios, el acceso a oportunidades, la financiación de la educación superior, el futuro de las universidades, las nuevas formas de aprender y la relación entre formación y empleo.

El día iniciará con Andreas Schleicher, director de Educación y Habilidades de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y continuará con una conversación sobre cómo reconstruir la educación que necesita el país y qué respuestas requieren los distintos territorios.

En esta discusión tendrán un papel central los secretarios de Educación de distintas regiones, quienes compartirán los desafíos que enfrentan sus territorios en materia de acceso, calidad, ruralidad, conectividad, inclusión y pertinencia.

Nuevos caminos

La jornada también pondrá la mirada en las transformaciones que viven las universidades, el aprendizaje permanente y el impacto de la inteligencia artificial. Habrá experiencias que muestran nuevas maneras de formar talento y de acercar la educación a las necesidades del mundo laboral.

Uno de los espacios pondrá sobre la mesa una pregunta de alcance nacional: ¿puede Colombia convertirse en un hub regional de talento? En esta conversación participará Carlos Fernando Galán, alcalde mayor de Bogotá, junto con el alcalde de Barranquilla.

También puede aportar

La Cumbre tendrá además un componente solidario. En medio de la emergencia educativa provocada por el terremoto, durante los dos días del encuentro se recibirán libros, guías escolares, cuadernos y útiles escolares para apoyar a estudiantes afectados.

Las donaciones serán entregadas a comunidades educativas del Chocó, con el propósito de contribuir a que niños, niñas y jóvenes puedan retomar sus procesos de aprendizaje con los materiales que necesitan.

Firma de libros

La programación tendrá también espacios para encontrarse de manera más cercana con dos de sus invitados. Rafael Bisquerra y David Da Vinci estarán firmando libros el 23 de septiembre.

Edgar David Camacho Flores, conocido como David Da Vinci Foto: Edgar David Camacho Flores / API

Será una oportunidad para conversar con ellos, conocer sus publicaciones y llevarse un ejemplar firmado, en un encuentro distinto al de sus intervenciones en escenario. La invitación busca que quienes asistan puedan convertir su participación en una ayuda concreta.

Llevar un libro, un cuaderno o un útil escolar será una manera de sumarse a una respuesta que busca acompañar a estudiantes cuyas trayectorias educativas se han visto afectadas por la emergencia.

David Da Vinci, el niño polímata que convirtió su curiosidad en proyectos de inteligencia artificial, estará en la Cumbre Líderes por la Educación

La 13.ª Cumbre Líderes por la Educación cuenta con Edutech Norma como patrocinador global y con la Universidad Militar Nueva Granada como patrocinador académico. Invitan CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe-, Ceinfes, Cesde - Cosmo - Comfama, Innova Schools, Rotorr-Motor de Innovación, TecAlianza, Colsubsidio, Universidad Cooperativa de Colombia y Universidad de La Sabana. Apoya IU Digital de Antioquia, Politécnico Grancolombiano, TQ Totalmente Confiable y Universidad UNAB. Como aliados participan BBVA Colombia, INNOVAMAT, Lulo Bank, Saving the Amazon, Siglo Data, monitoreo de medios, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF y Universidad El Bosque.