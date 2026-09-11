La educación enfrenta cambios profundos impulsados por la inteligencia artificial, las nuevas formas de aprender, las transformaciones del mundo laboral y las brechas que persisten entre territorios. En este contexto, la Cumbre plantea una discusión sobre qué debe cambiar para preparar a las nuevas generaciones y qué decisiones necesita tomar el país para hacerlo posible.

David Da Vinci, el niño polímata que convirtió su curiosidad en proyectos de inteligencia artificial, estará en la Cumbre Líderes por la Educación

La primera jornada estará centrada en los estudiantes y sus trayectorias, desde la infancia y la formación del talento hasta la permanencia, la ciudadanía y el bienestar. La segunda trasladará la discusión al sistema educativo y abordará asuntos como los territorios, el acceso, la universidad, el aprendizaje, el empleo y el talento.

Regístrese a la 13.ª Cumbre Líderes por la Educación. El evento es gratuito pero requiere inscripción previa mediante este enlace

Conozca la agenda en detalle

Miércoles 23 de septiembre

1:50 p. m. - 2:00 p. m. Palabras de bienvenida

Carlos Enrique Rodríguez, subdirector general de SEMANA.

2:00 p. m. - 2:10 p. m.

Palabras de apertura

Rodrigo Peñailillo, gerente regional del Norte Andino y Panamá y representante de CAF.

2:10 p. m. - 2:20 p. m .

CONFERENCIA | El futuro empieza en la infancia

Tanya Chapuisat, representante de UNICEF en Colombia.

2:20 p. m. - 3:00 p. m. CONVERSACIÓN ESTRATÉGICA

¿Qué puede aprender Colombia de los países que están formando el talento del futuro?

Enrique Maruri, director de Swisscontact Colombia.

Emilia Cedercreutz, docente del Departamento de Lenguas y Cultura de la Universidad de los Andes.

3:00 p. m. - 3:30 p. m.

LA GRAN PREGUNTA | ¿Qué deberían aprender los jóvenes en Colombia para prosperar en 2040?

Óscar Lesmes, director de Investigación, Innovación y Desarrollo de Producto en Ceinfes.

Laura Flórez, responsable de Educación y Aprendizaje de Comfama

Claudia Camacho, gerente de Educación y Productividad de Colsubsidio.

3:30 p. m. - 4:00 p. m.

CHARLA DE IMPACTO | El poder de conectar con propósito

David Da Vinci, niño polímata y creador de proyectos de inteligencia artificial.

4:00 p. m. - 4:40 p. m.

PANEL: LOS DATOS CLAVE | ¿Miles de estudiantes abandonan el sistema? ¿Qué está funcionando para retenerlos?

Juan Camilo Montoya Bozzi, rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB).

Esteban Piedrahita, director de la Universidad Icesi.

André Loureiro, economista senior del Banco Mundial.

Juan Fernando Montañez, rector del Politénico Grancolombiano.

4:40 p. m. - 5:20 p. m.

PANEL DE DILEMAS | Los nuevos desafíos de formar ciudadanos

Claudia Sierra, gerente de Educación y Gestión de Innova Schools.

Melissa Álvarez Licona, directora de Cosmo Schools.

Romina G. Kasman, encargada del sector educación de la Oficina Regional de la UNESCO en San José para Centroamérica, Colombia y México.

Cecilia Zuleta, psicóloga infantil, instructora certificada de Conscious Discipline y autora de Adolescencia: cerebro en remodelación.

5:20 p. m. - 6:10 p. m.

CONFERENCIA INTERNACIONAL | El bienestar como condición para aprender

Rafael Bisquerra, presidente de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar y director académico del Instituto de Educación Emocional y Bienestar IEEBI.

Jueves 24 de septiembre

8:00 a. m. - 8:05 a. m.

LIVE STREAMING | Palabras de apertura

Andreas Schleicher, director de Educación y Habilidades de la OCDE.

8:05 a. m. - 9:00 a. m.

PANEL | Después del terremoto: ¿cómo reconstruimos la educación que Colombia necesita?

Rosvier Armando Mosquera Tamayo, secretario de Educación del departamento del Chocó.

Sara Mercedes Rodas Soto, secretaria de Educación de Cali.

Carlos Jairo Bedoya Naranjo, secretario de Educación de Pereira.

Marcela Bautista Macia, especialista en Educación de CAF.

9:00 a. m. - 9:10 a. m. PUNTO DE VISTA

Yolanda Reyes, escritora, educadora, periodista y promotora de lectura colombiana.

9:10 a. m. - 10:00 a. m.

DIÁLOGO NACIONAL | La educación que necesitan los territorios

Alberto Enrique Martínez Monterrosa, secretario de Educación Distrital de Cartagena.

Carolina Franco Giraldo, secretaria de Educación de Medellín.

Genny Milena Padilla Reinoso, secretaria de Educación de Cundinamarca.

10:00 a. m. - 10:20 a. m.

TALK DE IMPACTO | Educar donde llegar parecía imposible

Juan Pablo Aristizábal, CEO de la Fundación Aprender a Quererte.

10:20 a. m. - 11:00 a. m.

PANEL | ¿Quién debe financiar el talento del futuro?

Richard Caicedo, presidente del ICETEX.

Juan Felipe Vásquez, director Administrativo y Financiero de la Fundación COLFUTURO.

11:00 a. m. - 11:30 a. m.

PANEL DE DILEMAS | ¿Qué universidad necesita el futuro?

José Luis Sandoval, director del Campus Bogotá de la Universidad Cooperativa de Colombia.

Brigadier General (R) Arnulfo Traslaviña Sáchica Rector (e) Universidad Militar Nueva Granada.

Rolando Roncancio-Rachid, rector de la Universidad de La Sabana.

11:30 a. m. - 12:00 p. m.

TALK DE IMPACTO | Experiencias que transforman

Catalina Duarte Salcedo, especialista de Educación de UNICEF.

María Isabel Palomino, rectora de CESDE COMFAMA.

12:00 p. m. - 12:30 p. m.

ENTREVISTA | Educación y tecnología: ¿cómo poner a las personas en el centro?

José Leonardo Valencia, vicepresidente regional de la OUI para Colombia y rector de la Fundación Universitaria del Área Andina.

2:00 p. m. - 2:25 p. m.

KEYNOTE | McKinsey & Company

Sebastián Riomalo, socio y líder de la Práctica de Educación de McKinsey en Hispanoamérica.

2:25 p. m. - 2:55 p. m.

PANEL | Los nuevos mapas del aprendizaje

Andreu Dotti, CEO de Innovamat.

Jhon Carvajal, Learning Solutions Consultant de Platzi.

2:55 p. m. - 3:50 p. m.

CONVERSACIÓN | Del aula al empleo: una alianza para conectar educación, talento y empresa

Jaime Alonso Restrepo Carmona, director ejecutivo de Rotorr-Motor.

Tecalianza, Colsubsidio.

4:15 p. m. - 5:00 p. m.

CONFERENCIA | ¿Qué tendrá que aprender una generación que crecerá con inteligencia artificial?

Sabino García, gerente de Google for Education para la Región Andina y México.

La agenda es preliminar y puede estar sujeta a cambios.