La educación enfrenta cambios profundos impulsados por la inteligencia artificial, las nuevas formas de aprender, las transformaciones del mundo laboral y las brechas que persisten entre territorios. En este contexto, la Cumbre plantea una discusión sobre qué debe cambiar para preparar a las nuevas generaciones y qué decisiones necesita tomar el país para hacerlo posible.
La primera jornada estará centrada en los estudiantes y sus trayectorias, desde la infancia y la formación del talento hasta la permanencia, la ciudadanía y el bienestar. La segunda trasladará la discusión al sistema educativo y abordará asuntos como los territorios, el acceso, la universidad, el aprendizaje, el empleo y el talento.
Regístrese a la 13.ª Cumbre Líderes por la Educación. El evento es gratuito pero requiere inscripción previa mediante este enlace
Conozca la agenda en detalle
Miércoles 23 de septiembre
1:50 p. m. - 2:00 p. m. Palabras de bienvenida
Carlos Enrique Rodríguez, subdirector general de SEMANA.
2:00 p. m. - 2:10 p. m.
Palabras de apertura
Rodrigo Peñailillo, gerente regional del Norte Andino y Panamá y representante de CAF.
2:10 p. m. - 2:20 p. m .
CONFERENCIA | El futuro empieza en la infancia
Tanya Chapuisat, representante de UNICEF en Colombia.
2:20 p. m. - 3:00 p. m. CONVERSACIÓN ESTRATÉGICA
¿Qué puede aprender Colombia de los países que están formando el talento del futuro?
- Enrique Maruri, director de Swisscontact Colombia.
- Emilia Cedercreutz, docente del Departamento de Lenguas y Cultura de la Universidad de los Andes.
3:00 p. m. - 3:30 p. m.
LA GRAN PREGUNTA | ¿Qué deberían aprender los jóvenes en Colombia para prosperar en 2040?
- Óscar Lesmes, director de Investigación, Innovación y Desarrollo de Producto en Ceinfes.
- Laura Flórez, responsable de Educación y Aprendizaje de Comfama
- Claudia Camacho, gerente de Educación y Productividad de Colsubsidio.
3:30 p. m. - 4:00 p. m.
CHARLA DE IMPACTO | El poder de conectar con propósito
David Da Vinci, niño polímata y creador de proyectos de inteligencia artificial.
4:00 p. m. - 4:40 p. m.
PANEL: LOS DATOS CLAVE | ¿Miles de estudiantes abandonan el sistema? ¿Qué está funcionando para retenerlos?
- Juan Camilo Montoya Bozzi, rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB).
- Esteban Piedrahita, director de la Universidad Icesi.
- André Loureiro, economista senior del Banco Mundial.
- Juan Fernando Montañez, rector del Politénico Grancolombiano.
4:40 p. m. - 5:20 p. m.
PANEL DE DILEMAS | Los nuevos desafíos de formar ciudadanos
- Claudia Sierra, gerente de Educación y Gestión de Innova Schools.
- Melissa Álvarez Licona, directora de Cosmo Schools.
- Romina G. Kasman, encargada del sector educación de la Oficina Regional de la UNESCO en San José para Centroamérica, Colombia y México.
- Cecilia Zuleta, psicóloga infantil, instructora certificada de Conscious Discipline y autora de Adolescencia: cerebro en remodelación.
5:20 p. m. - 6:10 p. m.
CONFERENCIA INTERNACIONAL | El bienestar como condición para aprender
Rafael Bisquerra, presidente de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar y director académico del Instituto de Educación Emocional y Bienestar IEEBI.
Jueves 24 de septiembre
8:00 a. m. - 8:05 a. m.
LIVE STREAMING | Palabras de apertura
Andreas Schleicher, director de Educación y Habilidades de la OCDE.
8:05 a. m. - 9:00 a. m.
PANEL | Después del terremoto: ¿cómo reconstruimos la educación que Colombia necesita?
- Rosvier Armando Mosquera Tamayo, secretario de Educación del departamento del Chocó.
- Sara Mercedes Rodas Soto, secretaria de Educación de Cali.
- Carlos Jairo Bedoya Naranjo, secretario de Educación de Pereira.
- Marcela Bautista Macia, especialista en Educación de CAF.
9:00 a. m. - 9:10 a. m. PUNTO DE VISTA
Yolanda Reyes, escritora, educadora, periodista y promotora de lectura colombiana.
9:10 a. m. - 10:00 a. m.
DIÁLOGO NACIONAL | La educación que necesitan los territorios
- Alberto Enrique Martínez Monterrosa, secretario de Educación Distrital de Cartagena.
- Carolina Franco Giraldo, secretaria de Educación de Medellín.
- Genny Milena Padilla Reinoso, secretaria de Educación de Cundinamarca.
10:00 a. m. - 10:20 a. m.
TALK DE IMPACTO | Educar donde llegar parecía imposible
- Juan Pablo Aristizábal, CEO de la Fundación Aprender a Quererte.
10:20 a. m. - 11:00 a. m.
PANEL | ¿Quién debe financiar el talento del futuro?
- Richard Caicedo, presidente del ICETEX.
- Juan Felipe Vásquez, director Administrativo y Financiero de la Fundación COLFUTURO.
11:00 a. m. - 11:30 a. m.
PANEL DE DILEMAS | ¿Qué universidad necesita el futuro?
- José Luis Sandoval, director del Campus Bogotá de la Universidad Cooperativa de Colombia.
- Brigadier General (R) Arnulfo Traslaviña Sáchica Rector (e) Universidad Militar Nueva Granada.
- Rolando Roncancio-Rachid, rector de la Universidad de La Sabana.
11:30 a. m. - 12:00 p. m.
TALK DE IMPACTO | Experiencias que transforman
- Catalina Duarte Salcedo, especialista de Educación de UNICEF.
- María Isabel Palomino, rectora de CESDE COMFAMA.
12:00 p. m. - 12:30 p. m.
ENTREVISTA | Educación y tecnología: ¿cómo poner a las personas en el centro?
- José Leonardo Valencia, vicepresidente regional de la OUI para Colombia y rector de la Fundación Universitaria del Área Andina.
2:00 p. m. - 2:25 p. m.
KEYNOTE | McKinsey & Company
- Sebastián Riomalo, socio y líder de la Práctica de Educación de McKinsey en Hispanoamérica.
2:25 p. m. - 2:55 p. m.
PANEL | Los nuevos mapas del aprendizaje
- Andreu Dotti, CEO de Innovamat.
- Jhon Carvajal, Learning Solutions Consultant de Platzi.
2:55 p. m. - 3:50 p. m.
CONVERSACIÓN | Del aula al empleo: una alianza para conectar educación, talento y empresa
- Jaime Alonso Restrepo Carmona, director ejecutivo de Rotorr-Motor.
- Tecalianza, Colsubsidio.
4:15 p. m. - 5:00 p. m.
CONFERENCIA | ¿Qué tendrá que aprender una generación que crecerá con inteligencia artificial?
- Sabino García, gerente de Google for Education para la Región Andina y México.
La agenda es preliminar y puede estar sujeta a cambios.