La 13.ª Cumbre Líderes por la Educación contará con la participación de expertos y referentes internacionales que aportarán experiencias y perspectivas de distintos países sobre los principales desafíos que enfrenta la educación. Desde la permanencia escolar y el bienestar hasta la ciudadanía, las nuevas formas de aprendizaje y el impacto de la inteligencia artificial, sus intervenciones pondrán la discusión colombiana en diálogo con las transformaciones que ya están ocurriendo en el mundo.

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El brasileño Andre Loureiro, economista senior del Banco Mundial, participará en el panel sobre permanencia educativa para analizar, desde la evidencia, qué estrategias están funcionando para prevenir el abandono escolar y fortalecer las trayectorias educativas. Loureiro es economista sénior de la Práctica Global de Educación del Banco Mundial, donde desde 2013 ha liderado la preparación, evaluación y supervisión de proyectos orientados a mejorar la calidad y el acceso a la educación en distintos países.

Andre Loureiro, economista senior del Banco Mundial. Foto: Banco Mundial/API

Su trabajo se ha concentrado en jornada escolar completa, educación técnica, programas de aprendizaje acelerado, financiamiento educativo y fortalecimiento de la capacidad de gestión de escuelas y secretarías de educación, con énfasis en evaluaciones de impacto. Tiene un doctorado en Economía de la Universidad de Edimburgo.

Romina G. Kasman, encargada del sector Educación de la UNESCO en San José para Centroamérica, Colombia y México. Foto: Archivo personal - API

Desde la UNESCO, la argentina Romina G. Kasman, encargada del sector Educación de la organización en San José para Centroamérica, Colombia y México, hará parte del panel “Los nuevos desafíos de formar ciudadanos”, que abordará los retos de la educación frente al bienestar emocional, la convivencia y la ciudadanía digital. Kasman es politóloga por la Universidad del Salvador (Argentina) y tiene dos maestrías, en Educación Internacional (Universidad George Washington) y en Economía para la Educación y el Emprendimiento (Universidad de Delaware).

Con casi 20 años de trayectoria, ha liderado programas de educación cívica y ciudadana en organismos internacionales y sociedad civil, coordinando iniciativas y políticas de formación para educadores, estudiantes y tomadores de decisiones en América Latina y el Caribe.

Rafael Bisquerra, presidente de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar y catedrático emérito de la Universidad de Barcelona. Foto: Instituto de Educación Emocional y Bienestar (IEEBI)/API

El español Rafael Bisquerra, presidente de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar y catedrático emérito de la Universidad de Barcelona, estará a cargo de la conferencia internacional “El bienestar como condición para aprender”, centrada en el papel del bienestar emocional en los procesos de aprendizaje y desarrollo.

Bisquerra es doctor en Ciencias de la Educación y licenciado en Pedagogía y en Psicología; fundó el Grupo de Investigación en Orientación Psicopedagógica (GROP) y la Fundación para la Educación Emocional (FEM), y desde mediados de los años noventa se ha dedicado al estudio de la educación emocional, con publicaciones como Psicopedagogía de las emociones y Universo de emociones. Es Doctor Honoris Causa por el CELEI de Chile.

Andreu Dotti Boada, CEO y cofundador de Innovamat. Foto: Innovamat/API

También participará el español Andreu Dotti, CEO de Innovamat, quien compartirá experiencias sobre las nuevas formas de aprendizaje y las iniciativas que están ampliando las fronteras tradicionales de la educación. Dotti fundó Innovamat en 2017, con apenas 20 años, con el propósito de transformar la enseñanza tradicional de las matemáticas mediante una metodología basada en la resolución de problemas y el desarrollo de habilidades.

Hoy la plataforma llega a más de medio millón de estudiantes y miles de colegios en ocho países de Europa y América Latina. Dotti ha señalado públicamente que su propia experiencia escolar, marcada por la dislexia y el déficit de atención, fue parte de lo que lo impulsó a repensar la forma de enseñar. En 2025 recibió el Premio Princesa de Girona.

El mexicano David Da Vinci, niño polímata y creador de proyectos de inteligencia artificial, ofrecerá la charla de impacto “Lo que nadie te enseña para la vida”, sobre aquellos aprendizajes que trascienden el currículo y son fundamentales para desenvolverse en un mundo cambiante. Originario de Querétaro, adoptó ese nombre en homenaje a Leonardo da Vinci y al concepto de polimatía, la capacidad de integrar disciplinas como ciencia, arte, ingeniería y humanidades.

Habla varios idiomas y desarrolla Macayos, una aplicación con inteligencia artificial pensada para ayudar a niños a gestionar sus emociones. Ha participado en conferencias en universidades y organismos internacionales, y su mensaje central es que el talento solo tiene sentido cuando se traduce en oportunidades para otros.

La agenda internacional se complementará con la participación de Sebastián Riomalo, socio y líder de la Práctica de Educación de McKinsey en Hispanoamérica, quien abordará cómo la aceleración tecnológica, la inteligencia artificial y la transformación del mercado laboral están cambiando la relación con el conocimiento y haciendo del aprendizaje continuo una condición cada vez más importante.

Sebastián Riomalo, socio y líder de la Práctica de Educación de McKinsey en Hispanoamérica. Foto: McKinsey/API

Riomalo es socio de la oficina de McKinsey en Santiago y ha liderado transformaciones de desempeño operativo y financiero en más de 20 instituciones educativas —universidades, redes de colegios y fundaciones— en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México y Panamá. Antes de unirse a la firma fue asesor senior del Director de Planeación de Colombia en inversión pública para educación y otros sectores sociales, y trabajó como analista económico en Naciones Unidas.