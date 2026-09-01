Una agenda para armonizar desarrollo y sostenibilidad

El país enfrenta decisiones que marcarán el rumbo de la política ambiental en los próximos años. La protección de los ecosistemas, la gestión de los recursos naturales, la seguridad hídrica y la necesidad de impulsar el crecimiento económico plantean el desafío de encontrar un equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad.

Fabio Arjona, minAmbiente designado, anuncia en la Cumbre de Sostenibilidad la subida de la cota de Hidroituango para hacerle frente al fenómeno de El Niño

A partir de esa visión, Fabio Arjona Hincapié, en conversación con Yesid Lancheros, director general de SEMANA, expuso los principales ejes de su propuesta al frente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Fabio Arjona Hincapié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible designado Modera: Yesid Lancheros, director general de SEMANA Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

El aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y del capital natural será uno de los ejes para impulsar la bioeconomía como motor del crecimiento económico del país.

La bioeconomía como motor del desarrollo

El país enfrenta decisiones que marcarán el rumbo de la política ambiental en los próximos años. La protección de los ecosistemas, la gestión de los recursos naturales, la seguridad hídrica y la necesidad de impulsar el crecimiento económico plantean el desafío de encontrar un equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad.

A partir de esa visión, Fabio Arjona Hincapié, en conversación con Yesid Lancheros, director general de SEMANA, expuso los principales ejes de su propuesta al frente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

El nuevo modelo ambiental

La gestión ambiental estará orientada a conciliar el crecimiento económico con la conservación, bajo la premisa de que el desarrollo sostenible exige avanzar en ambos frentes de manera simultánea.

“No hay sostenibilidad sin crecimiento”.

Hidroituango

El ministro anunció que una de sus primeras decisiones será autorizar el aumento de la cota de Hidroituango, al considerar que esa medida contribuirá a disminuir la vulnerabilidad del país frente a un racionamiento energético.

Trabajos en Hidroituango Foto: cortesía

Fracking y seguridad energética

La seguridad energética deberá sustentarse en decisiones técnicas y ambientales, con un sistema de licenciamiento que garantice el cumplimiento de altos estándares de protección y supervisión de los proyectos.

Los tres pilares de la política ambiental

Agua, biodiversidad y comunidades conforman los tres pilares.

Agua y seguridad hídrica

La gestión del recurso hídrico será otra de las prioridades, con acciones orientadas a garantizar el abastecimiento, fortalecer la infraestructura y mejorar la seguridad hídrica del país.

“La competitividad de Bogotá es el agua”.

Formalización minera y protección ambiental

La estrategia para el páramo de Santurbán plantea fortalecer la lucha contra la minería ilegal mediante la formalización y garantizar que cualquier eventual proyecto sea evaluado con base en criterios técnicos y ambientales.

De acuerdo con el ministro Arjona, más del 80 % del oro que se extrae en Colombia es de origen ilegal.