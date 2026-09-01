¿Se despide Claudia Bahamón de MasterChef Celebrity?: este sería el inesperado reemplazo

La reciente emisión del reality MasterChef Celebrity Colombia, transmitido por el Canal RCN, generó inquietud entre los televidentes y seguidores del formato tras notarse la ausencia de su conductora principal, la presentadora opita Claudia Bahamón.

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La incertidumbre comenzó durante la prueba de eliminación emitida a finales de agosto y se extendió al inicio del nuevo ciclo de competencia, momento en el que los participantes evidenciaron que la presentadora no se encontraba en el set.

Ante el vacío en la conducción, los concursantes ingresaron a la cocina interpretando un tema musical improvisado en el que expresaron su afecto por la conductora y solicitaron su pronto regreso a las jornadas de grabación.

La situación, aunque atípica dentro de la dinámica habitual del programa, fue abordada con humor por parte del equipo de producción y el cuerpo de jurados.

Durante el inicio de la jornada, el chef y jurado Nicolás de Zubiría aprovechó la coyuntura para hacer un comentario jocoso ante las cámaras respecto a la falta de la presentadora titular. De Zubiría sugirió en tono de broma que se abriría un proceso de selección temporal para cubrir el puesto en la conducción.

En ese contexto, el creador de contenido y participante Emiro Navarro decidió tomar de manera intencional el lugar de Bahamón frente al set para dar la bienvenida a sus compañeros e interactuar sobre el contenido de la tradicional ‘Caja Misteriosa’.

Emiro Navarro se convirtió temporalmente en el reemplazo de Claudia Bahamón en MasterChef. Foto: Canal RCN

La acción provocó risas entre los concursantes y miradas de desconcierto en el panel de jurados, integrando un matiz de entretenimiento a la emisión.

De acuerdo con lo observado en la transmisión y el desarrollo de las grabaciones, la falta de Claudia Bahamón responde a un compromiso o situación de carácter estrictamente temporal.

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La producción del programa no ha emitido un comunicado oficial que indique un cambio permanente en el rol de la conducción, posición que la colombiana ha ocupado desde las primeras temporadas del formato en el país.

Bahamón se ha consolidado como la figura central y el hilo conductor de MasterChef Celebrity en Colombia, jugando un papel fundamental entre el jurado y los participantes. Diversos concursantes reafirmaron durante el programa que el lugar de la conductora permanece asignado a ella a la espera de su regreso a las jornadas del reality.