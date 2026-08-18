Claudia Bahamón no contuvo las lágrimas en plena labor humanitaria tras emotivo hallazgo

En medio de la emergencia nacional generada por el reciente terremoto que afectó a regiones como Chocó, Risaralda, Valle del Cauca, Quindío y Caldas, diversas iniciativas de la ciudadanía y de figuras públicas se han activado para canalizar ayudas hacia las zonas del desastre.

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La presentadora Claudia Bahamón, reconocida por su trayectoria en programas como MasterChef Celebrity, se sumó de manera presencial a las labores de empaque y clasificación de insumos de primera necesidad.

Durante una de las jornadas de voluntariado dedicadas a la preparación de mercados, ropa y kits de aseo, la conductora compartió a través de sus redes oficiales un hallazgo que destacó entre las toneladas de ayuda recolectadas en Bogotá.

Mientras organizaba el material destinado a las familias damnificadas, Bahamón encontró una nota cuidadosamente protegida dentro de una bolsa plástica, incluida en uno de los paquetes de higiene personal.

Según relató la presentadora en su cuenta de Instagram, la carta, con fecha del 14 de agosto de 2026, fue escrita por la familia Beltrán Aguirre, integrada por Flor, Ellen, Frank y Steven, desde la capital del país.

El texto, dirigido a cualquier persona afectada por el sismo sin distinción, expresa un mensaje de aliento en medio de las pérdidas materiales e incertidumbre ocasionadas por el fenómeno natural:

“Querida familia, me duele mucho saber por todo lo que están pasando después del terremoto. No los conozco en persona, pero en estos momentos sabemos que todos somos hermanos, somos colombianos, nos une el amor de patria (...). Quiero que sepan que no están solos. Desde Bogotá, mi familia les enviamos un fuerte abrazo”, señala un fragmento de la carta.

El escrito concluye con un deseo de recuperación para las comunidades afectadas: “Deseo con todo mi corazón que encuentren un refugio seguro y que los días de angustia se transformen en reconstrucción. Guardo esperanza de que después de esta tormenta venga la calma y que vengan mejores días para ustedes”.

Tras dar lectura al mensaje ante la cámara, la presentadora volvió a guardar la carta en la bolsa para que continuara su curso hacia los territorios impactados.

Bahamón aprovechó la publicación para reflexionar sobre el sentido del voluntariado y la ayuda en momentos de crisis, destacando que el apoyo a las comunidades trasciende el valor material de las donaciones.

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“Donar no es solamente entregar lo que a otro le hace falta. También es recordarle que no está solo”, expresó la comunicadora en la red social.

En la jornada de apoyo también estuvieron presentes sus dos hijos, Samuel y Luca, con el propósito, según explicó la conductora, de inculcarles el valor del servicio comunitario y la empatía en contextos de emergencia social:

“Amar también es hacer algo por alguien que nunca podrá agradecértelo”, concluyó la presentadora sobre la labor anónima de miles de colombianos tras la tragedia.