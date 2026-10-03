BTS conquistó Bogotá: estos fueron los momentos que marcaron su primer concierto en El Campín

La espera de miles de seguidores terminó este viernes 2 de octubre, cuando BTS se presentó por primera vez en Bogotá como parte de su World Tour ‘ARIRANG’. El estadio Nemesio Camacho El Campín recibió a más de 53.000 personas en una jornada que estuvo acompañada por música, luces y varias sorpresas para el público.

Euforia en El Campín por BTS: miles de fanáticos sin boleta se tomaron los alrededores tras inicio del concierto

BTS se encontró por primera vez con sus fanáticos colombianos

Los siete integrantes de la agrupación surcoreana llegaron a Bogotá para cumplir con la primera de las dos fechas programadas en la capital colombiana. La segunda presentación está prevista para este sábado 3 de octubre.

🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿@bts_bighit EN BOGOTÁ (que se pronuncia casi igual que TE EXTRAÑO en Coreano 😭) @SenciaBogota pic.twitter.com/DAEU540dsy — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) October 3, 2026

Desde varias horas antes del espectáculo, los alrededores del estadio estuvieron ocupados por seguidores que esperaban ingresar al escenario. Algunos incluso hicieron filas durante más de 24 horas para conseguir un lugar cercano a la banda.

El concierto también produjo afectaciones en la movilidad de la zona debido a la concentración de asistentes. Las autoridades habían preparado un operativo especial para las dos jornadas, que tienen las entradas agotadas.

Las frases en español sorprendieron al público

Uno de los momentos que llamó la atención durante la presentación ocurrió cuando Kim, uno de los integrantes, se dirigió a los asistentes en español: “Ahora que estoy aquí con ustedes, Bogotá está muy bacano. Qué chimba. La próxima vez que vuelva, voy a hablar mucho mejor español”.

Kim de BTS sorprende a Bogotá y habla español perfecto diciendo QUE CHIMBA #BTS #btsarmy pic.twitter.com/O810DpyTy7 — Juanjo Guerrero (@Juanjo_guerrero) October 3, 2026

La interacción con los fanáticos se convirtió así en uno de los momentos destacados de la noche, especialmente porque se trataba del primer encuentro presencial de la agrupación con sus seguidores en Colombia.

‘I’m Fine’, una de las sorpresas de la noche

Otro de los momentos comentados por los asistentes fue la interpretación de ‘I’m Fine’. Usuarios en redes sociales señalaron que la canción habría sido incluida como una sorpresa para el público de Bogotá.

La presentación cerró una jornada esperada durante meses por los seguidores de BTS, mientras que la agrupación se prepara para repetir el espectáculo este sábado en El Campín.

I’m fine, Bogotá pic.twitter.com/DZ6av3EUec — Nat 🇨🇴🪭 VERÁ A BTS (@HobsNat) October 3, 2026

Las dos fechas en Bogotá hacen parte de una gira que ha movilizado a miles de seguidores nacionales e internacionales. De acuerdo con cifras del Instituto Distrital de Turismo: “El 18,4 % de las compras de boletas se realizó desde fuera de Colombia, mientras que las reservas aéreas hacia Bogotá para la semana de los conciertos aumentan un 46,6 % frente a las mismas fechas de 2025″.