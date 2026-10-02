Fiebre por BTS en El Campín: abren puertas en el estadio para el primero de sus dos conciertos en Colombia

La capital colombiana vive una jornada de alta expectativa musical este viernes, 2 de octubre, con la apertura de puertas del estadio Nemesio Camacho El Campín para la primera de las dos presentaciones programadas de la agrupación surcoreana BTS.

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Tras horas de espera en las inmediaciones del recinto deportivo, miles de asistentes comenzaron a ingresar de manera ordenada para presenciar el espectáculo, cuyo inicio está previsto para las 8:00 p. m.

Desde las primeras horas del día e incluso desde la noche del jueves, 1.° de octubre, seguidores de la banda de k-pop se concentraron en los alrededores del escenario deportivo.

Los reportes de las autoridades locales indicaron que en las primeras horas de la mañana más de 400 personas aguardaban en los filtros de acceso, siendo los poseedores de entradas VIP los primeros en avanzar hacia las zonas de ingreso desde las 3:00 p. m., momento en que se habilitaron los accesos preferenciales.

Uno de los hitos de la tarde previa al espectáculo fue la realización de la prueba de sonido por parte de la agrupación, la cual concluyó poco antes de las 4:00 p. m.

A través de registros audiovisuales compartidos por los propios asistentes en redes sociales, se evidenció la interacción de los integrantes Jungkook y V, quienes dirigieron unas palabras en español al público presente durante el soundcheck, lo que incrementó la emotividad entre los asistentes.

Jungkook y V sorprendieron a los fans durante la prueba de sonido previa al primer concierto de BTS (@bts_bighit) en Bogotá al hablar en español frente al público. El momento se vivió horas antes del show en El Campín, donde la agrupación surcoreana tendrá la primera de sus dos fechas este 2 de octubre de 2026. #BTS #Bogota #BTSArmy — Kienyke (@kienyke) October 2, 2026

Ante la magnitud del evento y la masiva asistencia proyectada, la Policía Metropolitana de Bogotá dispuso un esquema de seguridad integrado por 2.900 uniformados.

Este plan tiene la labor de coordinar los controles de acceso, acompañar el flujo de personas en el espacio público y velar por la convivencia ciudadana en el perímetro del estadio.

En materia de movilidad, la Secretaría Distrital de Movilidad implementó cierres viales y desvíos programados en vías clave como la calle 57A, la calle 53B Bis, la transversal 28 y los sectores aledaños a la avenida NQS.

Las autoridades locales han reiterado el llamado a los asistentes para que utilicen transporte público, verifiquen la autenticidad de sus boletas y acudan con suficiente anticipación para evitar aglomeraciones en los puntos de control.

Más allá del fenómeno cultural, las dos fechas del grupo surcoreano representan un movimiento económico de consideración para Bogotá.

De acuerdo con las estimaciones del Observatorio de Turismo del Instituto Distrital de Turismo (IDT), se prevé una asistencia superior a los 53.000 espectadores por noche en el estadio El Campín.

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El mismo organismo gubernamental calculó que el impacto económico derivado de la realización de ambos conciertos superará los 99.000 millones de pesos colombianos.

Esta cifra contempla la dinamización en sectores clave de la economía local, tales como la ocupación hotelera, la red gastronómica, la movilidad urbana y el comercio en la zona de influencia del estadio y diversos puntos turísticos de la ciudad.