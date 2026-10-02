Sebastián Villalobos y Camila Santamaría terminaron su relación: la modelo rompió el silencio

Sebastián Villalobos y Camila Santamaría terminaron su relación. La noticia fue confirmada por la modelo e influenciadora a través de una publicación en Instagram, donde explicó que tomó la decisión de hacer pública la separación después de varios años juntos y una hija en común.

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Villalobos es un reconocido creador de contenido y actualmente participa en MasterChef Celebrity. Santamaría, por su parte, se ha dedicado a la creación de contenido y al modelaje. La pareja tiene una hija llamada Isla, quien actualmente tiene un año y medio.

Aunque durante los últimos meses sus seguidores habían notado la ausencia de algunas publicaciones y apariciones juntos, ninguno de los dos había confirmado públicamente el final de la relación y fue Camila quien decidió hablar del tema y aclarar la situación.

“Hoy quiero contarles que he decidido separarme de Sebastián”, escribió la modelo al comienzo de su mensaje.

La modelo explicó que no se trató de una decisión sencilla, especialmente por la historia que construyeron juntos y por la familia que formaron. “No ha sido una decisión fácil de tomar. Mas teniendo en cuenta que detrás de tantos años hay una historia, recuerdos, aprendizajes, muchísimo amor y, sobre todo una familia”, expresó.

También dejó claro que no pretende revelar las razones que llevaron a la separación, pues su intención es mantener este proceso alejado de las discusiones públicas y proteger la privacidad de quienes hacen parte de su familia.

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“No pienso entrar en detalles ni por acá ni con nadie, ni mucho menos convertir algo tan personal en un drama público”, afirmó.

En su mensaje, además, señaló que la decisión no responde a un intento más por solucionar la relación. “Ya no hay ganas de intentarlo ni de un lado ni del otro”, aseguró.

Uno de los puntos en los que más hizo énfasis fue en el respeto hacia ambas partes, especialmente por su hija. Santamaría pidió a sus seguidores acompañar esta nueva etapa con consideración y sin especulaciones.

Camila Santamaría confirmó su separación de Sebastián Villalobos. Foto: Instagram @camilagsantamaria

La modelo también dedicó unas palabras a lo que significó la relación para ella. “Me quedo con todo lo bonito, con lo aprendido y con la tranquilidad de saber que algunas veces amar también significa saber cuándo dejar ir”, escribió.

Finalmente, Santamaría cerró su publicación con una frase dirigida a su hija y a sus amigas: “Lo siento hija y lo siento amigas, de corazón lo intenté”.

Hasta el momento, Sebastián Villalobos no se ha pronunciado públicamente sobre la separación.