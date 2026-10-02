Ana Lucía Pineda, primera dama, habló sobre atuendo que lució en plena agenda política y compartió imagen: “Un pedacito”

Desde el inicio de la administración de Abelardo De La Espriella, el pasado 7 de agosto, la agenda presidencial ha estado concentrada en atender las emergencias ocasionadas por el terremoto y los incendios forestales que han afectado diferentes regiones de Colombia.

Durante sus primeras semanas en el cargo, el mandatario ha visitado algunos de los territorios damnificados y ha desarrollado actividades oficiales en ciudades como Bogotá, Barranquilla y Cali.

Ana Lucía Pineda habló de su papel como primera dama y se destapó sobre detalle con Abelardo De La Espriella: “Siempre habrá una razón”

Mientras el jefe de Estado continúa con sus compromisos gubernamentales, Ana Lucía Pineda también ha comenzado a llamar la atención por las actividades que desarrolla como primera dama, así como por los detalles de su vida cotidiana que comparte a través de las redes sociales.

Precisamente, una de sus publicaciones más recientes en Instagram despertó el interés de los internautas, luego de que mostrara algunas fotografías relacionadas con su trabajo desde la Casa de Nariño y los compromisos que forman parte de su agenda social.

Además de dar a conocer esta faceta de su vida, Pineda aprovechó las imágenes para mostrar el vestuario que eligió durante una de sus jornadas oficiales. La primera dama destacó el trabajo de una marca colombiana, la cual etiquetó en su publicación, un detalle que tampoco pasó inadvertido entre sus seguidores y que generó distintas reacciones en la plataforma.

De acuerdo con lo que quedó captado, la esposa de Abelardo De La Espriella compartió una postal que fue tomada en un evento, donde se le ve luciendo un vestido largo y especial.

Dicho diseño es nacional, destacando el estampado y el trabajo que hay detrás con respecto a la historia de una zona del país.

La primera dama no se contuvo y plasmó su emoción al estar vestida con este trabajo, indicando en un texto que estaba muy feliz de llevar un significado del Quindío en dicha prenda.

“Qué emoción llevar un pedacito de mi tierra conmigo”, escribió al inicio.

“Vestida por @perladavilaoficial con su colección ‘Corazón de Café’, inspirada en la magia, los colores y la esencia del Quindío”, agregó.