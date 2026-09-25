“Usted me responde”: Abelardo De La Espriella oficializó llegada de Joaquín Gutiérrez a Ecopetrol y habló de una “nueva era”

Ecopetrol comenzó este viernes, 25 de septiembre, una nueva etapa. Desde la Quinta de San Pedro Alejandrino, en Santa Marta, se realizó la ceremonia de nombramiento de Joaquín Gutiérrez Caballero, como nuevo presidente de la compañía, un día después de que la Junta Directiva lo designara para asumir las riendas de la empresa más grande del país.

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El acto estuvo encabezado por el presidente Abelardo De La Espriella, quien fue en compañía de la Primera Dama, Ana Lucía Pineda, y terminó de sellar el relevo en la dirección de la petrolera.

Abelardo De La Espriella y su esposa y primera dama, Ana Lucía Pineda. Foto: YouTube

Durante la ceremonia se realizó la firma que oficializó el nombramiento y tanto el mandatario como Gutiérrez hablaron del comienzo de una nueva era para Ecopetrol.

Horas antes, durante una declaración a medios en Santa Marta, De la Espriella ya había presentado públicamente al nuevo presidente de la compañía y le había asignado una tarea adicional relacionada con los proyectos del Magdalena.

“Doctor Gutiérrez, usted me responde porque todo esto se articule. Usted es el padrino de Santa Marta”, afirmó el jefe de Estado.

De la Espriella explicó que Gutiérrez deberá hacer seguimiento a los compromisos asumidos por el Gobierno en el departamento y contribuir a articular las capacidades institucionales para sacar adelante los proyectos anunciados.

“Hoy empieza una nueva era”

Ya durante la ceremonia, Gutiérrez aseguró que no llega únicamente a ocupar la Presidencia de Ecopetrol, sino a asumir una responsabilidad con el país.

“No vengo aquí solo a asumir un cargo. Vengo a comprometerme con cada familia colombiana que confía en que esta empresa siga siendo el motor de su futuro”, manifestó.

El nuevo presidente reconoció, además, el complejo escenario que encuentra dentro de la compañía.

“Hoy asumo el liderazgo de la empresa más importante de la República. En un momento de crisis, un punto de inflexión donde no caben ni las medias tintas ni la vacilación”, aseguró Gutiérrez.

El ejecutivo señaló que su administración estará guiada por principios como el trabajo, la transparencia, la disciplina y la legalidad, y planteó que desde este momento comienza un nuevo camino dentro de la petrolera.

“Hoy empieza una nueva era”, afirmó.

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De la Espriella marca el rumbo para Ecopetrol

El presidente también utilizó la ceremonia para plantear públicamente lo que espera de la nueva administración.

“A partir de hoy, Ecopetrol entra en una nueva era que demanda dirección, criterio empresarial, capacidad de ejecución y una comprensión clara de lo que esta compañía representa para la patria”, dijo De la Espriella.

El mandatario destacó la trayectoria empresarial de Gutiérrez y aseguró que su llegada tiene una “importancia singular” para la petrolera.

La designación había sido adoptada por la Junta Directiva de Ecopetrol y fue conocida el jueves 24 de septiembre. Gutiérrez es administrador de empresas de la Universidad del Norte y su trayectoria profesional se ha desarrollado principalmente en el sector privado. También tuvo un papel central en la campaña presidencial de De la Espriella.