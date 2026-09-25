Abelardo De La Espriella anuncia camino a la exploración y el fracking durante posesión de nuevo presidente de Ecopetrol

En el evento de posesión oficial de Joaquín Gutiérrez, como nuevo presidente de Ecopetrol, el presidente Abelardo De La Espriella, anunció este viernes, 25 de septiembre, un giro drástico en la política de hidrocarburos del país.

Durante su intervención, el jefe de Estado cuestionó de manera categórica la estrategia de transición energética impulsada por la administración del expresidente Gustavo Petro, señalando que la suspensión de actividades exploratorias representó un desacierto para la estabilidad nacional.

El mandatario argumentó que reducir la producción interna compromete la estabilidad fiscal e industrial del país. “Eso no es transición energética, sino dependencia energética, que es lo que ninguna política de este gobierno va a aceptar”, sostuvo De La Espriella, añadiendo que la pérdida de autosuficiencia vulnera la soberanía económica y estratégica de Colombia en el escenario internacional.

Decisión de Gobierno nacional sobre el fracking

Para contrarrestar dicho escenario, el presidente confirmó la reactivación formal de las licitaciones y la firma de nuevas alianzas para la extracción de recursos en el subsuelo.

“Mi gobierno rehabilita plenamente el camino de la exploración y de la suscripción de nuevos contratos, incluido el fracking”, aseveró el jefe de Estado, ratificando la postura que impulsó durante su campaña electoral respecto a la utilización de técnicas no convencionales.

El mandatario enfatizó que el reinicio de las actividades exploratorias se adelantará bajo rigurosos criterios de responsabilidad y supervisión ambiental.

De La Espriella respaldó las directrices fijadas por la cartera de Ambiente para agilizar los trámites de licenciamiento en los sectores productivos, haciendo un llamado a balancear la conservación con el desarrollo económico del país.

“En la era del Tigre vamos a tener soberanía energética”

El jefe de Estado reiteró que la seguridad energética constituye un pilar fundamental para el crecimiento productivo y la estabilidad financiera de la Nación.

“En la era del Tigre vamos a tener soberanía energética... y esa dependencia energética termina siendo económica y estratégica”, enfatizó De La Espriella al reafirmar los compromisos asumidos en su discurso de posesión del pasado 7 de agosto.

Con esta declaración fijada en el acto oficial de Ecopetrol, la administración nacional deja sin efecto las restricciones a los contratos de exploración de gas y petróleo, trazando una hoja de ruta centrada en el aumento de las reservas y la atracción de inversión extranjera en la industria energética.