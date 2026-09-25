Política

Abelardo De La Espriella mostró a alias Araña esposado de pies y manos antes de ser extraditado a EE. UU.: “Bandido miserable”

El mandatario colombiano también le envió un mensaje a alias Iván Márquez.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
25 de septiembre de 2026 a las 3:55 p. m.
Alias Araña y Abelardo De La Espriella.
Alias Araña y Abelardo De La Espriella. Foto: Pantallazos a video del presidente De La Espriella

Este viernes, 25 de septiembre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, presentó al país, antes de ser extraditado a Estados Unidos, a alias Araña, quien en la polémica paz total de Petro era protegido.

En su cuenta personal de X, el jefe de Estado fue enfático en señalar que ese tipo de criminales tendrán todo el peso de la ley sin ningún tipo de beneficio.

El Presidente Abelardo de la Espriella hizo la entrega de Apartamentos a las personas damnificadas por el terremoto en Cali.
Abelardo De La Espriella lanzó dura sentencia tras asesinato de policías: “Les voy a cobrar cada gota de sangre de nuestros héroes”

“Hoy, se hizo efectiva la extradición de alias Araña a los Estados Unidos. Como presidente de la República, hice personalmente la entrega de Geovany Andrés Rojas, alias Araña, cabecilla de los Comandos de la Frontera y requerido por la justicia de los Estados Unidos”, expresó el jefe de Estado.

Además, avanzó en el mensaje que publicó en sus redes sociales: “La Corte Suprema de Justicia autorizó su extradición y yo la firmé sin dilaciones. Con esta decisión ya son 94 extradiciones realizadas durante mi gobierno”.

Y agregó: “Este acto representa mucho más que la entrega de un criminal. Es un mensaje inequívoco sobre la determinación del Estado colombiano de enfrentar al narcotráfico, golpear sus estructuras y fortalecer la cooperación con nuestros aliados para combatir un fenómeno criminal que trasciende nuestras fronteras”.

“El narcotráfico ha financiado durante décadas la violencia, el terrorismo y las organizaciones que han sembrado dolor en nuestro territorio. Por eso estamos actuando contra toda la cadena criminal: los cultivos ilícitos, los laboratorios, las rutas, las finanzas y los cabecillas que se enriquecen a costa de la sangre y la tranquilidad de nuestros ciudadanos”, recalcó De La Espriella.

También indicó: “Colombia no volverá a ser refugio de narcotraficantes requeridos por la justicia internacional. Quienes pretendan utilizar nuestro territorio para producir, transportar o comercializar cocaína deberán responder ante la justicia y enfrentar todo el peso legítimo del Estado”.

Los escándalos en torno a alias Araña (foto), el narco VIP cuya extradición está pendiente de la firma del presidente Petro, no cesan.
Alias Araña Foto: CORTESÍA API

“A los colombianos, les reitero mi compromiso: seguiremos trabajando para recuperar el territorio, proteger a nuestras familias y devolverles la tranquilidad a las regiones golpeadas por estas organizaciones”, recalcó.

Pero fue más allá De La Espriella: “Y a los criminales les dejo un mensaje igualmente claro: el Estado los va a perseguir, los va a capturar y, cuando corresponda conforme a la ley, los va a extraditar. La seguridad de Colombia no se delega. Se ejerce con autoridad, con determinación y dentro de la ley”.

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, aseguró que la ciudad no se acogerá al día cívico propuesto por el presidente Gustavo Petro.
Se destaparon, uno a uno, los presuntos casos de corrupción en el Ministerio de Vivienda en el gobierno Petro: “¿Dónde quedó la plata?”