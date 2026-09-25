Abelardo De La Espriella mostró a alias Araña esposado de pies y manos antes de ser extraditado a EE. UU.: “Bandido miserable”

Este viernes, 25 de septiembre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, presentó al país, antes de ser extraditado a Estados Unidos, a alias Araña, quien en la polémica paz total de Petro era protegido.

En su cuenta personal de X, el jefe de Estado fue enfático en señalar que ese tipo de criminales tendrán todo el peso de la ley sin ningún tipo de beneficio.

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“Hoy, se hizo efectiva la extradición de alias Araña a los Estados Unidos. Como presidente de la República, hice personalmente la entrega de Geovany Andrés Rojas, alias Araña, cabecilla de los Comandos de la Frontera y requerido por la justicia de los Estados Unidos”, expresó el jefe de Estado.

Además, avanzó en el mensaje que publicó en sus redes sociales: “La Corte Suprema de Justicia autorizó su extradición y yo la firmé sin dilaciones. Con esta decisión ya son 94 extradiciones realizadas durante mi gobierno”.

Y agregó: “Este acto representa mucho más que la entrega de un criminal. Es un mensaje inequívoco sobre la determinación del Estado colombiano de enfrentar al narcotráfico, golpear sus estructuras y fortalecer la cooperación con nuestros aliados para combatir un fenómeno criminal que trasciende nuestras fronteras”.

El presidente Abelardo De La Espriella mostró a alias Araña, protegido de la paz total de Petro, antes de ser extraditado a la justicia de Estados Unidos: “La paz no se construye protegiendo a narcoterroristas como este bandido”. https://t.co/f0wz5K9jDc pic.twitter.com/gPMRZx6rg7 — Revista Semana (@RevistaSemana) September 25, 2026

“El narcotráfico ha financiado durante décadas la violencia, el terrorismo y las organizaciones que han sembrado dolor en nuestro territorio. Por eso estamos actuando contra toda la cadena criminal: los cultivos ilícitos, los laboratorios, las rutas, las finanzas y los cabecillas que se enriquecen a costa de la sangre y la tranquilidad de nuestros ciudadanos”, recalcó De La Espriella.

También indicó: “Colombia no volverá a ser refugio de narcotraficantes requeridos por la justicia internacional. Quienes pretendan utilizar nuestro territorio para producir, transportar o comercializar cocaína deberán responder ante la justicia y enfrentar todo el peso legítimo del Estado”.

Alias Araña Foto: CORTESÍA API

“A los colombianos, les reitero mi compromiso: seguiremos trabajando para recuperar el territorio, proteger a nuestras familias y devolverles la tranquilidad a las regiones golpeadas por estas organizaciones”, recalcó.

Pero fue más allá De La Espriella: “Y a los criminales les dejo un mensaje igualmente claro: el Estado los va a perseguir, los va a capturar y, cuando corresponda conforme a la ley, los va a extraditar. La seguridad de Colombia no se delega. Se ejerce con autoridad, con determinación y dentro de la ley”.