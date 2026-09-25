No solo fue “bienvenido a la patria milagro”: se reveló el diálogo completo entre Abelardo De La Espriella y un señalado criminal en Cali

En las cuentas oficiales de la Presidencia de la República se publicó otro video que muestra el diálogo completo que sostuvo el mandatario colombiano Abelardo De La Espriella con un señalado criminal, en pleno proceso de captura en Cali.

La situación se dio en el marco de una acción desplegada por la Fuerza Pública en la capital del Valle del Cauca contra las denominadas ollas del microtráfico. De La Espriella encabezó los operativos.

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En ese procedimiento se viralizó en las redes sociales un extracto del video del operativo en el que el jefe de Estado, con chaleco antibalas de la Policía y pistola en el cinto, le dice al señalado criminal: “Bienvenido a la patria milagro”.

Pero en el nuevo video que publicó la Presidencia se puede apreciar que el presidente no solo le dijo esa frase, pues la advertencia comienza así: “Hasta aquí llegó la fiesta, creía que podía desafiar al Estado. Bienvenido a la patria milagro”, concluye el diálogo del mandatario con el señalado criminal.

Presidente Abelardo De La Espriella durante la Operación Iron. Foto: Suministradas

En el material, aparece el presidente de la República en compañía de varios uniformados de la Policía Nacional, del alcalde de Cali, Alejandro Eder, y de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

La Presidencia publicó en sus redes oficiales otro video que muestra el diálogo completo entre el presidente Abelardo De La Espriella y un señalado criminal en Cali, en medio de un operativo contra el microtráfico. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/rqpIbPdflD — Revista Semana (@RevistaSemana) September 25, 2026

Frente al operativo, la Presidencia de la República publicó un comunicado con el balance: “Despliegue de más de 1.200 hombres del Ejército Nacional y la Policía Nacional desde las 3:00 de la mañana. La intervención se desarrolla simultáneamente en seis comunas, 15 barrios y 24 microterritorios del centro, oriente y laderas de la ciudad, e incluye 83 órdenes de captura y 103 diligencias de registro y allanamiento. Los territorios fueron priorizados debido a su incidencia en la seguridad de Cali, al concentrar aproximadamente el 30 % de los homicidios y el 37 % de los expendios de droga”.

Comunicado Presidencia operativo Cali Foto: Comunicado Presidencia operativo Cali

“Uno de los principales focos es el sector conocido como La Olla, en los barrios El Calvario, San Pascual y Sucre, en pleno centro de Cali. La operación busca intervenir zonas caracterizadas por la presencia de estructuras dedicadas al expendio de drogas, la extorsión y otras actividades delictivas, y fortalecer allí la presencia de las autoridades”, expresó la Presidencia en el documento.

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El comunicado concluyó: “El mandatario señaló que la Operación Iron hace parte de una estrategia sostenida de seguridad para Cali, el Valle del Cauca y el suroccidente colombiano. ‘Colombia requiere de sus mejores hombres y mujeres. El gobierno anterior les ató las manos a nuestros policías. Ha llegado el momento de hacer lo correcto, y nadie se equivoca cuando hace lo correcto’, declaró. El presidente reiteró el respaldo del Gobierno nacional a las autoridades y afirmó: ‘Cali, Valle y el suroccidente se respetan’”.