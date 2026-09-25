CONFIDENCIALES

“Ya no vemos a un presidente borracho de madrugada, sino a uno persiguiendo bandidos”

El mandatario Abelardo De La Espriella le sigue haciendo frente a la criminalidad en varias regiones del país, como lo prometió en campaña.

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Redacción Confidenciales
25 de septiembre de 2026 a las 11:08 a. m.
El presidente Abelardo De La Espriella dirigió un operativo de seguridad en Cali.
El presidente Abelardo De La Espriella dirigió un operativo de seguridad en Cali. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA A.P.I

El pasado martes, 22 de septiembre, el presidente Abelardo De La Espriella estuvo en Santa Marta patrullando las calles junto a la Fuerza Pública y visitando a algunos ciudadanos en sus casas, recordándoles que no estaban solos, luego del paro armado llevado a cabo por el autodenominado grupo criminal Los Pachenca.

Al día siguiente, De La Espriella estuvo en Cali patrullando los barrios más peligrosos de la ciudad y anunció el inicio de la Operación Iron para hacerle frente a la criminalidad en la capital del Valle del Cauca.

Presidente Abelardo De La Espriella durante la Operación Iron.
Se conocen detalles de la operación en la que participó Abelardo De La Espriella en Cali: esto les dijo a policías antes de salir

Lo anterior fue celebrado por el congresista Jaime Arizabaleta, a través de su cuenta en X.

“Ya no vemos a un presidente borracho de madrugada, sino a uno persiguiendo bandidos. ¡Eso sí lo celebramos!“, dijo el congresista esta mañana de viernes, 25 de septiembre.