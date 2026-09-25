El pasado martes, 22 de septiembre, el presidente Abelardo De La Espriella estuvo en Santa Marta patrullando las calles junto a la Fuerza Pública y visitando a algunos ciudadanos en sus casas, recordándoles que no estaban solos, luego del paro armado llevado a cabo por el autodenominado grupo criminal Los Pachenca.
Al día siguiente, De La Espriella estuvo en Cali patrullando los barrios más peligrosos de la ciudad y anunció el inicio de la Operación Iron para hacerle frente a la criminalidad en la capital del Valle del Cauca.
Lo anterior fue celebrado por el congresista Jaime Arizabaleta, a través de su cuenta en X.
“Ya no vemos a un presidente borracho de madrugada, sino a uno persiguiendo bandidos. ¡Eso sí lo celebramos!“, dijo el congresista esta mañana de viernes, 25 de septiembre.
Ya no vemos a un presidente borracho de madrugada, sino a uno persiguiendo bandidos. ¡Eso sí lo celebramos! pic.twitter.com/VQuiKtrHjp— Jaime Arizabaleta (@jarizabaletaf) September 25, 2026