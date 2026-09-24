“La presión militar empieza a producir resultados”: ministro del Interior, Rodrigo Lara, se pronunció sobre sometimiento de las ACSN

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, reaccionó al anuncio de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) sobre su intención de someterse a la justicia y ponerle fin al paro armado que afecta municipios del Magdalena.

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A través de su cuenta de X, Lara aseguró que el pronunciamiento de la estructura criminal es una consecuencia de la presión ejercida por la Fuerza Pública.

“La presión militar y policial contra esta organización narcoterrorista empieza a producir resultados: se anuncia el fin del paro armado y se declara voluntad de sometimiento a la justicia”, señaló el jefe de la cartera política.

El ministro también hizo referencia a la violencia que durante años ha afectado al departamento y lanzó un mensaje sobre la política de seguridad del Gobierno De La Espriella. “Décadas de terror impune sobre el Magdalena. Eso se acaba con este Gobierno”, escribió Lara.

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Rodrigo Lara, ministro del Interior. Foto: Juan Carlos Sierra/SEMANA.

El pronunciamiento del funcionario se conoció luego de que las ACSN manifestaran públicamente su disposición a avanzar hacia un proceso de sometimiento a la justicia, en medio de la presión de las autoridades contra esa organización.

Este anuncio representa un nuevo escenario para el Gobierno nacional, que ha insistido en que las estructuras criminales que pretendan acogerse a la justicia deberán cumplir las condiciones establecidas por la ley y entregar la información y los bienes derivados de sus actividades ilegales.

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Foto: Suministrada a SEMANA.

Por ahora, el mensaje de Lara pone el foco en la respuesta de la Fuerza Pública y en el eventual sometimiento de una estructura con presencia histórica en la Sierra Nevada de Santa Marta y zonas del Magdalena.