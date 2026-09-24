Multitud recibió al presidente Abelardo De La Espriella en su visita a Girón, Santander

Una multitud salió a las calles de Girón, Santander, para recibir al presidente Abelardo De La Espriella durante su visita al municipio, donde el mandatario participó este jueves en el XXI Encuentro de la Jurisdicción, denominado “Una Corte Constitucional para el Mundo”.

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Videos difundidos en redes sociales muestran la llegada del jefe de Estado al municipio y el recibimiento que le dieron ciudadanos que se concentraron en los alrededores del lugar donde se desarrolla el encuentro.

De La Espriella llegó a Girón para participar en este espacio de discusión institucional, que reúne a magistrados de la Corte Constitucional, autoridades nacionales y otros invitados para abordar asuntos relacionados con la justicia constitucional y los desafíos que enfrenta en el escenario nacional e internacional.

La presencia del mandatario en Santander también generó expectativa entre los habitantes del municipio, quienes acompañaron su recorrido y expresaron su respaldo durante su llegada.

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Abelardo De La Espriella en Cartagena Foto: Presidencia

El encuentro constituye uno de los escenarios institucionales de la agenda del presidente durante su visita al departamento, en una jornada en la que tiene previsto compartir con integrantes de la Rama Judicial y representantes de distintas instituciones.

Las imágenes del recibimiento rápidamente circularon en redes sociales, mostrando la concentración de ciudadanos alrededor del mandatario a su llegada a Girón.