Abelardo De La Espriella envió claro mensaje a la ONU: se acabaron los eufemismos; quienes “asesinan y secuestran son terroristas”

Uno de los apartes del discurso que leyó el vicepresidente José Manuel Restrepo, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, tiene que ver con la política de seguridad que ha implementado desde el 7 de agosto el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

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Restrepo trasladó el mensaje del jefe de Estado, el cual es claro: los grupos u organizaciones que asesinen, secuestren, empleen artefactos explosivos, recluten menores de edad, entre otros crímenes, serán tratados como terroristas.

“En consecuencia, desde el primer momento de mi Gobierno impartí a la Fuerza Pública una instrucción inequívoca: recuperar el control territorial, restablecer plenamente la autoridad del Estado y enfrentar a las estructuras que utilizan el terrorismo”, manifestó Restrepo.

El vicepresidente José Manuel Restrepo transmitió ante la Asamblea General de la ONU un mensaje del presidente Abelardo De La Espriella: “Organizaciones que asesinan y secuestran son grupos terroristas”. https://t.co/f0wz5K9jDc pic.twitter.com/9XtzFApqKE — Revista Semana (@RevistaSemana) September 24, 2026

Y avanzó en su discurso ante la Asamblea General de la ONU: “Mi Gobierno está decidido a dejar atrás los eufemismos. Las organizaciones que asesinan, secuestran, emplean explosivos, reclutan menores y recurren deliberadamente al terror para doblegar a la sociedad son grupos terroristas. Así los llamamos y los estamos enfrentando con toda la fuerza legítima del Estado, dentro de la Constitución y de la ley”.

Sumado a ello, abordó el tema de la lucha en contra de las drogas: “Hay además una realidad que muchas veces se pierde de vista: las drogas ilícitas que se producen en Colombia no terminan en Colombia. El narcotráfico es una empresa criminal transnacional. Sus rutas atraviesan fronteras, su dinero se mueve a través de sistemas financieros internacionales y sus redes operan en numerosos países”.

“Haré lo que le corresponda para enfrentar ese flagelo. Pero una amenaza transnacional exige que la comunidad internacional también haga su parte. La seguridad, siendo indispensable, no basta. Un territorio que no ofrece oportunidades sigue siendo un territorio vulnerable”, recalcó el vicepresidente, en nombre de De La Espriella.

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Y agregó finalmente: “Mi administración está concentrada también en lograr que Colombia vuelva a crecer. Durante años hemos discutido cómo repartir mejor lo que tenemos. Es una discusión legítima y necesaria, pero insuficiente. También tenemos que preguntarnos cómo producir más”.