Directora del DPS reveló lo que supuestamente hizo el gobierno Petro meses antes de las elecciones: “Qué casualidad”

La directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), Sandra Suárez, habló ante la Comisión Séptima del Senado e hizo graves denuncias contra el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

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Según comentó, la anterior administración en el primer semestre no pagó un ciclo del programa Colombia Mayor. “Eso es importante tenerlo presente porque, como quien dice, recibimos esa deuda, es decir, lo dejaron de pagar”, comentó.

Sumado a esto, también es compleja la situación con el programa Renta Ciudadana, ya que Suárez afirmó que en 2025 el gobierno anterior dejó totalmente desfinanciada la línea Colombia Sin Hambre.

Debido a esto, cerca de 2,3 millones de personas se quedaron sin este beneficio. “Por eso, cuando me dicen ‘pero bajó de tanto a tanto’, esa fue una decisión del 2025 en el marco del anterior gobierno. Entonces, hay que mirar eso”, señaló.

La máxima cabeza del DPS también habló de lo que supuestamente hizo el Ejecutivo anterior a pocos meses de que se llevaran a cabo las elecciones presidenciales, que finalmente dejaron como ganador al presidente Abelardo De La Espriella.

“Hambre Cero repartió mercados tres meses antes de las elecciones e hizo una adición con un contrato de 472 por 22.000 millones de pesos. Repartieron mercados justo, qué casualidad, previo a la fecha electoral”, comentó.

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La funcionaria fue clara en una cosa: considera que esto debe ser motivo de investigación por parte de las autoridades. “Cuando yo llego a la entidad, lo primero que hacen es denunciarme este tipo de irregularidades, entre otras, por parte de los dos sindicatos”, agregó.

Suárez aprovechó para recalcar que en estos momentos sus únicos enemigos son la pobreza y el hambre, por lo que su trabajo se centrará en ayudar a las personas, para lo cual enfatizó en mantener un trabajo en conjunto.

“La gente tiene unas expectativas y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, y sé que el Presidente y el Ministro de Hacienda también tienen la mejor buena voluntad”, complementó.