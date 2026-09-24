El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, se pronunció en la noche del pasado 23 de septiembre, durante el debate del Presupuesto General de la Nación para 2027, que se llevó a cabo en las Comisiones Económicas del Congreso y que fue aprobado en primer debate.

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El monto asciende a unos $635,9 billones de pesos y ahora el proyecto deberá irse a plenaria en ambas cámaras del Congreso, para que pueda ser discutido y aprobado. El plazo para ello es hasta el 20 de octubre.

Miguel Gómez Martínez Ministro de Hacienda y Crédito Público Foto: Guillermo Torres / Semana

En medio de las discusiones, el ministro aseguró que, tras revisar las cifras de gasto del anterior gobierno, presidido por Gustavo Petro, se pudo determinar que el funcionamiento del Estado aumentó cerca de un 86 % y que el servicio a la deuda creció un 122 %, entre 2022 y 2027. En contraste, la inversión registrada apenas llegó al 25 %.

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El ministro también aseguró que los recursos de capital actualmente representan el 46 % del presupuesto.

Para tener un panorama más claro, el ministro aseguró que por cada $100 del PGN, aproximadamente unos $86 estarían destinados al funcionamiento del Estado y al servicio de la deuda, mientras que $14 corresponderán a inversión.

Pesos Colombianos billetes Foto: Adobe Stock

“Esta es la cifra más preocupante de nuestra economía: estamos financiando nuestro crecimiento con crédito interno y externo. Aprobar este presupuesto es el primer paso para recuperar la confianza y encaminar nuevamente nuestra economía”, precisó el ministro durante su intervención.

El ministro también entregó otra cifra del diagnóstico que hizo sobre el anterior gobierno, detallando que los recursos provenientes del crédito local y externo aumentaron un 319 % entre 2022 y 2027.

Este incremento se dio tras el endeudamiento contratado durante los cuatro años anteriores, sosteniendo que esta situación dejó obligaciones que deben ser incorporadas ahora en las cuentas públicas, las cuales deberá asumir el nuevo Gobierno en medio de un difícil panorama fiscal.

Este fue el diagnóstico que hizo el nuevo minHacienda. Foto: Getty Images