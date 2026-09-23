Pacto Histórico presentó ponencia alternativa al Presupuesto 2027

Poco o nada parece haberles gustado a los partidos de oposición al gobierno, en particular el Pacto Histórico, el Presupuesto 2027 radicado nuevamente por el Ministerio de Hacienda, luego de retirar el presentado por la administración Petro.

Tras un rosario de críticas a lo que David Racero llamó “antiestatización”, en referencia a la nueva posición del actual gobierno con el manejo de la economía (pro sector privado, a diferencia de la tensión que hubo con este en la administración anterior), el representante a la Cámara por el Pacto Histórico Marco Emilio Hincapié sustentó la propuesta alternativa.

Con un monto de 596,7 billones de pesos, lo que representa 39 billones menos en comparación con la iniciativa oficial, que es de 635 billones de pesos, expusieron algunos de los cambios.

En primer lugar, la ruta financiera que propone el Pacto Histórico, inevitablemente incluye una reforma tributaria, por lo que en las intervenciones en las comisiones económicas, donde se le da el primer debate al proyecto de ley, plantearon el interrogante: ¿Qué es mejor, deuda o impuestos?. Ello, partiendo de que la argumentación que utilizaron para defender la propuesta alternativa, se basa en la crítica, según la cual, el nuevo gobierno basa sus cuentas en un abultado aumento de la deuda pública.

Representantes de partidos de oposición: Wilson Arias, Santiago Osorio y David Racero, sustentan propuesta presupuestal por $596,7 billones para el año entrante. Foto: Transmisión Youtube

Así las cosas, mientras en el proyecto de ley oficial el gasto de funcionamiento tiene una asignación de 392,5 billones de pesos, en la alternativa baja a 368,9 billones. Entre tanto, la inversión, que es la que importa, según defendió Jorge Bastidas, en representación de la oposición, sube desde 89,9 billones a 109,8 billones de pesos.

Entre tanto, para la deuda plantean 118 billones de pesos, frente a los 155,4 billones de pesos que propone el proyecto del gobierno.

Las intervenciones salían al ruedo para controvertir cada propuesta del articulado del proyecto de ley oficial. “Recorta en 5,2 billones de pesos los subsidios de energía; tumba la inversión en 28 departamentos, en términos nominales”, sustentó Racero.

Por su parte, Santiago Osorio, también dentro del bloque de voceros de partidos políticos de oposición, habló de “falacias”, al referirse a que es falso que sea la primera vez en la historia de Colombia que el Congreso de la República devuelve un presupuesto al Gobierno. “También pasó en la era Uribe, dijo el parlamentario, quien agregó: ”Es probable que tengan los votos para aplastar esta ponencia, pero es necesario decir las realidades", indicó.

En los pronunciamientos para sustentar la ponencia alternativa al presupuesto 2027, los intervinientes tocaron el tema de las pensiones, e insistieron en que el hueco que hay proviene del no pago de los giros por cuenta de los trasladados desde los fondos privados hacia Colpensiones, que ya han adquirido su derecho a la jubilación y debían llegar a la nueva entidad de aseguramiento, con sus recursos bajo el brazo.