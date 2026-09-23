Pese a la insistencia del nuevo Gobierno con respecto a que no hará una reforma tributaria, esta será necesaria junto con un fuerte recorte del gasto. Según Daniel Velandia, managing director de Research de Credicorp Capital, esta sería la única manera de enfrentar el deterioro de las finanzas públicas.

Para el analista, el frente fiscal es actualmente el principal problema económico de Colombia. Las cifras conocidas con el proyecto revisado de Presupuesto General de la Nación para 2027 ampliaron considerablemente el tamaño del desajuste: mientras el Marco Fiscal de Mediano Plazo estimaba un déficit del Gobierno Nacional Central del 4,5 % del PIB para el próximo año, el Plan Financiero actualizado lo elevó al 9,4 %. La deuda neta, entretanto, pasaría de una previsión del 58,9 % al 66,2 % del PIB.

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Según Velandia, parte de la diferencia responde a gastos que no estaban incorporados plenamente, entre ellos obligaciones de pensiones y salud, y a ingresos que finalmente no se materializaron.

El Gobierno ha planteado una racionalización del gasto y ha ordenado revisar la contratación de las entidades públicas. Velandia calcula que el ajuste requerido podría acercarse a dos puntos del PIB y afectar rubros como subsidios y contratación pública. Pero considera que ese esfuerzo, por sí solo, no alcanzará.

Las reformas tributarias han sido una constante en el país Foto: Illustra - stock.adobe.com / Concejo de Bogotá

“No lo duden, que se viene una reforma tributaria. No es posible a punta de gasto público”, insistió al participar en la Investors Conference de Credicorp que se realiza en Bogotá. Añadió que en la discusión fiscal, el Congreso será determinante. El nuevo Senado quedó fragmentado, sin que ningún partido tenga por sí solo una mayoría absoluta, por lo que cualquier reforma requerirá acuerdos entre varias bancadas.

El panorama fiscal coincide además con otros gastos y riesgos que deberá enfrentar la administración de Abelardo de la Espriella, entre ellos la reconstrucción después del terremoto, las presiones del sistema de salud, la seguridad y el fenómeno de El Niño.

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Credicorp espera que la economía crezca un 2,6 % en 2026 y un 2,2 % en 2027. Velandia anticipa una desaceleración del consumo el próximo año, después del impulso que han dado la reducción previa de la inflación, las remesas, los ingresos cafeteros, el gasto público y el aumento del salario mínimo.

La inflación, según sus cálculos, cerraría 2026 alrededor del 7 % y bajaría hacia el 5 % en 2027. Credicorp también prevé que el Banco de la República podría subir su tasa hasta el 12,5 % este año. Actualmente está en el 12 % y la próxima decisión está prevista para el 30 de septiembre.

En ese escenario, la reforma tributaria aparece, en el análisis de Velandia, como una de las piezas del ajuste que tendrá que acompañar el recorte del gasto para reducir el déficit y estabilizar la deuda.