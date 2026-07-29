Cristian Cruz asume la presidencia de Credicorp Capital Fiduciaria en Colombia

Credicorp Capital Colombia anunció el nombramiento de Cristian Cruz como nuevo presidente de Credicorp Capital Fiduciaria, cargo que asumió oficialmente el pasado 1 de julio con el objetivo de continuar fortaleciendo el crecimiento de la entidad en el país.

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Cruz es abogado de la Universidad Javeriana, especialista en temas financieros de la Universidad de los Andes y cuenta con una maestría (LLM) en Derecho Financiero de Boston University. Además, acumula más de 22 años de experiencia en los sectores financiero y regulatorio.

Antes de asumir la presidencia de la fiduciaria, se desempeñó como director legal de Credicorp Capital en Colombia. A lo largo de su trayectoria, también ha trabajado en ING Pensiones y Cesantías, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Unidad de Regulación Financiera y firmas de abogados especializadas en asesorar entidades del sistema financiero y del mercado de capitales.

“Asumo este reto con un profundo sentido de responsabilidad y compromiso. El sector fiduciario en Colombia se encuentra en una etapa de transformación estructural, impulsada por la evolución de los negocios fiduciarios, vehículos de inversión y las alternativas de financiamiento”, afirmó Cruz.

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El directivo reemplaza a Ernesto Villamizar, quien lideró la fiduciaria durante 15 años y continuará vinculado a la organización como miembro de las juntas directivas de las líneas de negocio Fiduciaria y Corporación Financiera, además de participar en los comités de Auditoría, Riesgos y Negocios.

Según Credicorp Capital, el cambio estuvo acompañado por un proceso estructurado de empalme para garantizar una transición ordenada y mantener la continuidad en la atención a clientes y aliados.

Héctor Julião, country manager de Credicorp Capital Colombia, agradeció la gestión de Villamizar y destacó que su liderazgo fue determinante para consolidar a la fiduciaria como una de las organizaciones más relevantes del sector en el país.