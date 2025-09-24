Colombia se mantiene en vilo, con la cierta incertidumbre de tener la reforma pensional pendiente de la decisión de la Corte Constitucional para que pueda definirse si se va a implementar o no, o si el Alto Tribunal dejará parte de ella o la dejará completa.

Pues bien, las realidades que viven sus vecinos: Chile y Perú, no es tan distinta. Además de expectativas por la implementación de las nuevas normas en Chile, que además, ha sido un país de referencia para Colombia y se demoró mucho tiempo en hacer cambios; está el panorama de Perú, que, según contó Gelantino Gallo, gerente general de AFP Prima de Perú.

En ese país, el tema del retiro de los ahorros ha llegado a apretar el panorama para la financiación sostenible del sistema de aseguramiento para la vejez y, de hecho, están buscando alternativas para poner más inversión de la plata de los cotizantes en el exterior, algo que en Colombia fue tema mencionado por el presidente Gustavo Petro, que, por el contrario, criticó el hecho de que se llevaran esos recursos a otros países, lo que hacen los fondos privados para generar mayor rentabilidad.

Las realidades de las pensiones y el común denominador que tienen países como Colombia, Perú y Chile fueron puestas en la Investor Conference 2025, el tradicional encuentro de la firma Credicorp Capital, que en esta oportunidad se realiza por primera vez en Chile.

Por Colombia, el encargado de exponer las circunstancias nacionales fue Roberto Díez, vicepresidente de Porvenir, una de las aseguradoras privadas que, de ser AFP (Administradora de Fondos de Pensiones), como lo establecía el actual sistema pensional, pasaría a ser una ACAI, es decir, Administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual, según lo que fue introducido en la reforma que aún no está vigente, debido a la espera de lo que diga la Corte Constitucional.

Roberto Díez, vicepresidente de riesgos de Porvenir | Foto: Martha Morales Manchego / Semana