Suscribirse

Pensiones

Reforma pensional: países de América Latina comparten apuros similares a los de Colombia con el aseguramiento para la vejez

La Investor Conference 2025 que se adelanta en Chile puso en el visor las realidades de Colombia, Chile y Perú.

Redacción Economía
24 de septiembre de 2025, 1:37 p. m.
Las Pensiones en América Latina
Las pensiones en América Latina | Foto: Martha Morales Manchego / Semana

Colombia se mantiene en vilo, con la cierta incertidumbre de tener la reforma pensional pendiente de la decisión de la Corte Constitucional para que pueda definirse si se va a implementar o no, o si el Alto Tribunal dejará parte de ella o la dejará completa.

Pues bien, las realidades que viven sus vecinos: Chile y Perú, no es tan distinta. Además de expectativas por la implementación de las nuevas normas en Chile, que además, ha sido un país de referencia para Colombia y se demoró mucho tiempo en hacer cambios; está el panorama de Perú, que, según contó Gelantino Gallo, gerente general de AFP Prima de Perú.

En ese país, el tema del retiro de los ahorros ha llegado a apretar el panorama para la financiación sostenible del sistema de aseguramiento para la vejez y, de hecho, están buscando alternativas para poner más inversión de la plata de los cotizantes en el exterior, algo que en Colombia fue tema mencionado por el presidente Gustavo Petro, que, por el contrario, criticó el hecho de que se llevaran esos recursos a otros países, lo que hacen los fondos privados para generar mayor rentabilidad.

Las realidades de las pensiones y el común denominador que tienen países como Colombia, Perú y Chile fueron puestas en la Investor Conference 2025, el tradicional encuentro de la firma Credicorp Capital, que en esta oportunidad se realiza por primera vez en Chile.

Por Colombia, el encargado de exponer las circunstancias nacionales fue Roberto Díez, vicepresidente de Porvenir, una de las aseguradoras privadas que, de ser AFP (Administradora de Fondos de Pensiones), como lo establecía el actual sistema pensional, pasaría a ser una ACAI, es decir, Administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual, según lo que fue introducido en la reforma que aún no está vigente, debido a la espera de lo que diga la Corte Constitucional.

Roberto Díez, vicepresidente de riesgos de Porvenir
Roberto Díez, vicepresidente de riesgos de Porvenir | Foto: Martha Morales Manchego / Semana

Noticia en desarrollo...

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Exactor porno Juan Florián asumió como MinIgualdad y en cuestión de horas nombró a viceministra señalada por acoso laboral y a cinco asesores

2. Evite sanciones: este es el pico y placa en Medellín para el jueves 25 de septiembre

3. Amiga de la Gorda Fabiola confesó sentir momento sobrenatural en homenaje a la humorista por un año de fallecida: “No me sorprende”

4. Papá de Valeria Afanador duda de los hallazgos en el caso: “No estaba ahí, no salió sola del colegio”

5. Qué son las ‘bacterias pesadilla’ y por qué tienen en alerta a las autoridades de EE. UU. tras preocupante aumento de infecciones

LEER MENOS

Noticias relacionadas

PensionesReforma pensionalCredicorp Capital

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.