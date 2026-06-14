¿Cuenta de cobro? “Los municipios petroleros le dieron la victoria a Abelardo de la Espriella en la primera vuelta”

A una semana de la segunda vuelta presidencial, todavía se escuchan los ecos de lo que pasó el fin de semana anterior en el desarrollo del primer round electoral por la Presidencia de la República, en el que triunfó Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda.

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Uno de los análisis más recientes lo realizó la consultora Arteaga Latam, que analiza, entre otros aspectos, información en el territorio para toma de decisiones de inversión, con énfasis en el sector minero-energético, y les puso la lupa a los resultados electorales de la primera vuelta.

La conclusión: los municipios que cobijan la producción de petróleo y gas fueron el soporte de la victoria de De la Espriella.

En diálogo con SEMANA, Jaime Arteaga, director de Arteaga Latam, hace los cálculos y explica por qué se dio este resultado. Dijo que “no deja de ser aleccionador” que la posición del jefe de Estado y del candidato Iván Cepeda contra la industria de hidrocarburos, “sea la que le cueste la presidencia a la propuesta de continuidad del gobierno de Gustavo Petro”.

Y agrega: “La posición del presidente Gustavo Petro y de su candidato Iván Cepeda frente a la industria minera y de hidrocarburos es contraria a lo que los otros líderes de izquierda han planteado en América Latina. Colombia es el único gobierno de izquierda que ha tomado el camino de marchitar estos sectores”.

"En estos municipios (los petroleros) el rechazo a reconocer el aporte de la industria y a plantear un futuro para la producción de hidrocarburos significa desconocer sus formas de vida y futuros como región", señala Jaime Arteaga. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

SEMANA: ⁠¿Cuál fue el principal hallazgo que hizo su firma al analizar los resultados de las elecciones de la primera vuelta presidencial?

JAIME ARTEAGA: Los municipios petroleros fueron los que le dieron la victoria a Abelardo de la Espriella en la primera vuelta. Sin ellos, Iván Cepeda hubiera quedado encabezando los resultados electorales, lo cual demuestra que la posición frente a la industria de hidrocarburos ha tenido un costo político importante para la propuesta de continuidad del gobierno actual.

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SEMANA: ⁠¿Cuál fue el peso que tuvieron las zonas petroleras y de producción de gas en esa votación, a favor de Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda?

J.A.: Dado el estrecho margen de diferencia entre ambos candidatos, el efecto es muy significativo. El 94 % de la ventaja nacional de De la Espriella se originó en los 131 municipios petroleros: es decir, de los 509.168 votos de ventaja que obtuvo en Colombia (sin contar los votos en el exterior), 479.795 votos vinieron de municipios petroleros.

SEMANA: ⁠¿Por favor explíquenos a qué hacen referencia los diferentes grupos que se miden en el estudio? ¿Qué representan? ¿Qué resultados obtuvieron?

J.A.: El análisis se centró en los 131 municipios productores de petróleo en Colombia. En ellos fue donde De la Espriella obtuvo una ventaja que no consiguió en otras regiones del país.

Según Jaime Arteaga, el análisis se centró en los 131 municipios productores de petróleo en Colombia. En ellos fue donde De la Espriella obtuvo una ventaja que no consiguió en otras regiones del país. Foto: Rawpixel.com - stock.adobe.com

SEMANA: ⁠Regionalmente, ¿cómo fue esa votación y las diferencias que se lograron?

J.A.: Magdalena Medio y Llanos, que eran históricamente de la izquierda, pasaron a ofrecer una fuerte ventaja a De la Espriella. Aunque en la Amazonía se mantiene una ventaja notable hacia Cepeda, comparado incluso con otros municipios vecinos que no tienen petróleo, esa brecha tan grande que se logró en los municipios petroleros de la Orinoquía y de la región Andina tuvo un efecto muy significativo.

SEMANA: ⁠ ⁠¿Qué pesó más en la votación: la región o el petróleo?

J.A.: Hay regiones con una identidad cultural asociada a la industria del petróleo. Por eso es evidente que en estos municipios el rechazo a reconocer el aporte de la industria y a plantear un futuro para la producción de hidrocarburos significa desconocer sus formas de vida y futuros como región.

SEMANA: ⁠¿Cuáles son las diferencias en los resultados de las votaciones entre los municipios petroleros y no petroleros?

J.A.: Mientras que en los municipios productores de hidrocarburos la votación fue del 50,4 % para De la Espriella y 35,6 % para Cepeda, en los municipios no petroleros empataron ambos candidatos (41,7 % para De la Espriella y 41,6 % para Cepeda).

SEMANA: ⁠En el análisis, ustedes mencionan “las mesas con patrones atípicos no son más frecuentes en zonas petroleras”. ¿A qué se refieren con patrones atípicos? ¿Qué implicaciones trae esto?

J.A.: Cuando hablamos de “patrones atípicos” no estamos diciendo que haya fraude. Nos referimos a mesas que, por razones estadísticas, se salen de lo común y merecen una mirada adicional: por ejemplo, participación demasiado alta, un candidato con una dominancia inusual, muchos votos nulos o no marcados, mesas muy parecidas entre sí dentro de un mismo puesto, o cambios muy bruscos entre la elección de marzo y la presidencial.

Lo importante del hallazgo es que esas señales no aparecen con más frecuencia en los municipios petroleros. De hecho, la proporción es ligeramente menor que en el resto del país. Eso significa que, aunque los territorios petroleros sí tuvieron un comportamiento electoral distinto, no encontramos una alerta especial sobre la calidad del dato electoral en esas zonas.

La implicación es que estos indicadores sirven para monitoreo y debida diligencia territorial, no para señalar irregularidades. En algunos lugares, sobre todo con fuerte presencia indígena o afrodescendiente, estos patrones pueden reflejar formas de voto comunitario o dinámicas locales.

De acuerdo con el análisis, mientras que en los municipios productores de hidrocarburos la votación fue del 50,4% para De la Espriella y 35,6% para Cepeda, en los municipios no petroleros empataron ambos candidatos (41,7% para De la Espriella y 41,6% para Cepeda). Foto: Adobe Stock

SEMANA: En su concepto, ¿qué explica esta votación a favor de De la Espriella en los municipios petroleros?

J.A.: La posición del presidente Gustavo Petro y de su candidato Iván Cepeda frente a la industria minera y de hidrocarburos es contraria a lo que los otros líderes de izquierda han planteado en América Latina: mientras que en Argentina se habilitaron las operaciones mineras de litio y el fracking en Vaca Muerta bajo los gobiernos de los Fernández de Kirchner; en Ecuador, Brasil, México, Bolivia y Nicaragua el crecimiento de la industria minera y de hidrocarburos ha ocurrido bajo los gobiernos de Correa, Lula da Silva, AMLO y Sheinbaum (que está hablando de fracking), Evo Morales y Daniel Ortega, en Colombia es el único gobierno de izquierda que ha tomado el camino de marchitar estos sectores. Es paradójico, porque es la única industria nacionalizada en Colombia (al igual que el resto de los países de América Latina), pues los minerales y los hidrocarburos pertenecen a la nación. No deja de ser aleccionador que esta posición sea la que le cueste la presidencia a la propuesta de continuidad del gobierno de Gustavo Petro.

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SEMANA: ⁠¿Qué estima para el proceso electoral del 21 de junio?

J.A.: Es difícil que la posición de los territorios petroleros cambie, porque no ha habido un cambio de posición frente a la industria de hidrocarburos: de hecho, en el plan de gobierno presentado por Iván Cepeda se la acusa de ser la causante de los grandes problemas del país. Resulta curioso que el primer capítulo de su programa de las tres revoluciones, en el componente de la revolución ética, se refiera precisamente a las regalías como motor de desarrollo territorial, pero en su propuesta económica no haga una sola mención de cómo hacer crecer las regalías que provienen, precisamente, de la industria minera y de hidrocarburos. De ahí que valga la pena que considere el aprovechamiento de los recursos mineros y de hidrocarburos como el punto de partida para su propuesta del Acuerdo Nacional y que, como todo acuerdo, reconozca que para que ocurra, tiene que estar abierto a cambiar de opinión para conciliar sus preocupaciones con las del resto.