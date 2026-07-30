Chocolate Corona busca dinamizar el mercado con su campaña “Chocolate 100 % Real”

Chocolate Corona, marca de Grupo Nutresa, presentó la campaña “Chocolate 100 % Real”, una estrategia con la que busca promover el consumo de chocolate elaborado exclusivamente con cacao, sin grasas sustitutas, y destacar la tradición cacaotera colombiana.

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La iniciativa llega en un contexto en el que el mercado del chocolate de mesa está valorado en 1,1 billones de pesos y en el que el 81 % de los consumidores en Colombia toma esta bebida entre cuatro y seis veces por semana, según datos de la compañía.

Con más de 100 años de historia, la marca señaló que la campaña también busca fortalecer el reconocimiento del cacao nacional y contribuir al desarrollo de más de 16.700 familias cacaoteras que hacen parte de su cadena de abastecimiento.

Bajo el lema “Juntos hacemos buenos momentos, momentos reales”, Chocolate Corona pretende resaltar el valor cultural del tradicional chocolate de mesa en los hogares colombianos y reforzar el mensaje de que sus productos están elaborados con cacao 100 % colombiano, sin reemplazar la manteca de cacao por otras grasas.

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De acuerdo con Grupo Nutresa, Chocolate Corona es la marca líder del segmento de chocolate de mesa en el país, con una participación del 26,4 % en volumen. Además, indicó que el 99 % de los colombianos identifica esta bebida como una de sus opciones preferidas.

La compañía afirmó que la campaña busca impulsar el crecimiento de la categoría a través de la promoción de productos elaborados con cacao de origen colombiano y de la valorización de una tradición que ha acompañado a varias generaciones de consumidores.