Gustavo Mancera asume la Gerencia General de Electrolux para la región andina

Electrolux anunció el nombramiento de Gustavo Mancera como nuevo gerente general para la región andina, cargo desde el cual liderará las operaciones de la compañía en Colombia, Ecuador y Perú.

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El ejecutivo cuenta con más de 20 años de experiencia en compañías multinacionales, donde ha liderado procesos de transformación estratégica, optimización de operaciones, crecimiento sostenible y desarrollo de equipos. A lo largo de su carrera, ha ocupado cargos directivos en empresas como Apple, Sony y Microsoft, donde ha impulsado iniciativas de desarrollo comercial, excelencia operativa y consolidación de estrategias en mercados multiculturales.

Antes de vincularse a Electrolux, Mancera se desempeñó como Country Lead para Costa Rica y Ecuador en Apple, donde lideró la estrategia comercial y las operaciones de ambos mercados. En esa compañía también ocupó diferentes cargos regionales para Colombia y Centroamérica, enfocados en el fortalecimiento de alianzas estratégicas, el desarrollo de canales y la ejecución de planes de crecimiento.

“Es un privilegio sumarme a una compañía con la trayectoria de Electrolux y contribuir al trabajo que ha permitido consolidar su liderazgo en la Región Andina. Espero aportar mi experiencia para que, a través de la innovación, el trabajo colaborativo y la excelencia en la ejecución, sigamos generando valor para nuestros clientes, aliados comerciales y consumidores”, afirmó Gustavo Mancera.

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Mancera es profesional en Finanzas y Comercio Internacional de la Universidad Sergio Arboleda, especialista en Gerencia Estratégica de Mercadeo del CESA y tiene un Master of Science en Professional Practice in Sales Transformation de Middlesex University, en el Reino Unido.

Con esta designación, Electrolux busca fortalecer su liderazgo en la Región Andina con un ejecutivo de amplia trayectoria en la gestión de negocios y el desarrollo de organizaciones orientadas al crecimiento sostenible.