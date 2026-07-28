Cuatro colegios de Antioquia renovarán sus espacios educativos gracias a Obras por Impuestos

Más de 3.700 estudiantes de cuatro municipios de Antioquia contarán con mejores espacios para su formación gracias a un proyecto de Seguros SURA, que entregará más de 15.000 elementos de dotación escolar a instituciones educativas de Chigorodó, Necoclí, Vigía del Fuerte y Yondó.

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La iniciativa, desarrollada a través del mecanismo de Obras por Impuestos, representa una inversión cercana a $2.500 millones y busca fortalecer las condiciones de aprendizaje en aulas, bibliotecas, laboratorios, salas de profesores y comedores escolares.

Entre los elementos que recibirán los colegios se encuentran sillas, escritorios, tableros, mobiliario para bibliotecas y laboratorios, además de menaje para cocina. Las instituciones beneficiadas son la E.U.I. Brisas de la Castellana, en Chigorodó; la I.E. Eduardo Espitia Romero, en Necoclí; el Liceo Vigía del Fuerte y la I.E. Luis Eduardo Díaz, en Yondó.

Según Seguros SURA, el proyecto contribuirá a mejorar los ambientes escolares y a reducir brechas educativas en municipios que históricamente han enfrentado desafíos en infraestructura y acceso a oportunidades.

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La compañía destacó que esta es una forma de impulsar el desarrollo de territorios priorizados mediante inversiones con impacto social. Por su parte, la alcaldesa de Chigorodó, Tulia Irene Ruiz, aseguró que “esta dotación en nuestras instituciones educativas permitirá dignificar mucho más la educación de los niños y niñas de nuestro municipio y, sin duda alguna, nos llena de emotividad, gratitud y motivación para seguir trabajando entre la empresa privada, las instituciones públicas y la comunidad, con el propósito de forjar proyectos que vayan en beneficio del sector educativo”.

En la ejecución de la iniciativa participaron el Ministerio de Educación, la Agencia de Renovación del Territorio (ART), la Gobernación de Antioquia, Fiduprevisora y las administraciones municipales.

Con este proyecto, Seguros SURA completa ocho iniciativas financiadas mediante Obras por Impuestos, con inversiones superiores a $30.000 millones en diferentes regiones del país.