Datos, IA y criterio médico: la fórmula de Sura para innovar en el manejo del riesgo en salud

En medio de una de las crisis más profundas del sistema de salud, surgió una oportunidad estratégica para evolucionar la gestión del riesgo: aunque el sector cuenta con abundantes datos, estos permanecen dispersos, lo que dificulta la toma de decisiones oportunas.

Sura desarrolló un ecosistema de información para gestionar el riesgo en este sector, integrando la información clínica, administrativa y asistencial con el conocimiento de sus equipos para construir una visión completa y personalizada de los pacientes.

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Cuenta con la capacidad de operar de manera transversal en distintos segmentos del aseguramiento en salud, como plan básico, pólizas y ARL, adaptándose a contextos clínicos, operativos y regulatorios diversos.

“Esa visión se potencia con inteligencia artificial orientada a la anticipación, mediante modelos que calculan la probabilidad de complicarse, y con analítica avanzada que permite priorizar su riesgo y generar alertas oportunas. Todo se convierte en una inteligencia colectiva, que cobra vida en el ecosistema de información, cuyo corazón son las torres de control, nuestra herramienta de gestión poblacional, desde donde identificamos, priorizamos, intervenimos y monitoreamos a miles de pacientes”, explican desde la compañía.

Sura tiene una oferta transversal en salud con plan básico, pólizas y ARL. Foto: Cortesía Internet

Su creación nació de una decisión de fondo: llevar la gestión del riesgo en salud a otro nivel donde el paciente sea el centro. La compañía entendió que no bastaba con integrar datos y por ello diseñó modelos de atención específicos para responder a las necesidades de las poblaciones que más lo requieren, con un propósito claro: anticiparse a los riesgos de complicaciones, acompañar a los pacientes y mejorar su calidad de vida.

Este enfoque comenzó a materializarse en 2024, con el desarrollo de prototipos para el primer modelo de atención en salud. En 2025 entró en una fase de aceleración y escalamiento, logrando desplegar ocho modelos de atención. El proceso se apalancó en la adopción de tecnologías, analítica avanzada y modelos de machine learning.

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Según la compañía, en términos de resultados, el impacto se refleja en lo que llamó “mejores desenlaces en salud para las personas” y en la eficiencia del sistema. “Hoy contamos con una capacidad real de anticipar riesgos, priorizar poblaciones de alto impacto e intervenir oportunamente”, afirman voceros de Sura.

En 2025 se monitorearon más de 368.000 personas con alta complejidad clínica, logrando un 95 por ciento de cumplimiento en metas de control de patologías, junto con reducciones relevantes en hospitalizaciones y una mayor estabilidad en enfermedades crónicas. “En conjunto, estos resultados evidencian una mejor calidad de vida, menor progresión de enfermedades y una atención más oportuna y pertinente”, agregan.

La implementación de un plan de formación en IA para los empleados de SURA busca una adopción efectiva de estas tecnologías. Foto: Getty Images

¿Esto qué significa? Que, a través de torres de control poblacionales, el ecosistema anticipa riesgos, prioriza intervenciones y mejora la resolutividad clínica, elevando la calidad del servicio y optimizando el uso de los recursos. Así, a juicio de la empresa, la tecnología deja de ser un fin y se convierte en un medio para cuidar mejor, con más oportunidad y mayor sentido humano. La analítica no se queda en tableros: se traduce en decisiones clínicas diarias.

Esta innovación le ha generado a Sura ahorros por costos evitados cercanos a 24.000 millones de pesos en 2025, demostrando el valor económico de una gestión anticipada y focalizada.

Grupo Sura aprovecha la tecnología para mejorar sus procesos de selección

Esta iniciativa robustece la estrategia innovadora de la compañía. De hecho, entiende la innovación como una capacidad organizacional permanente, no solo integrada a su propósito, sino a la toma de decisiones para generar valor sostenible. “Es una responsabilidad compartida que se refleja en cómo cuestionamos, aprendemos y evolucionamos de forma continua para transformar lo que hacemos y cómo lo hacemos”, señala la firma.

Para ello, promueve una mentalidad abierta al cambio, la curiosidad por aprender y la capacidad de convertir ideas en acción. Explican los voceros de Sura que desde el liderazgo impulsan la diversidad de pensamiento, el cuestionamiento constructivo y una relación consciente con el error, asumiéndolo como una oportunidad de aprendizaje.

Desde los altos ejecutivos de Sura buscan impulsar la diversidad de pensamiento dentro de la empresa. Foto: José Luis Guzmán. El País

“Para hacerlo posible, fortalecemos el trabajo en red, los equipos multidisciplinarios y la gestión de la incertidumbre, junto con un compromiso organizacional de hacer las inversiones en las iniciativas que habilitan nuevas fuentes de valor y ventaja competitiva”, agregan.

Sura financia la innovación principalmente con recursos propios, “reafirmando nuestra convicción de que es una capacidad estratégica del negocio”.

Pero, de manera complementaria, se apalancan con actores claves del ecosistema de innovación y emprendimiento, así como con aliados estratégicos que comparten la disposición de invertir en contextos de incertidumbre y riesgo compartido.

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“Nuestro modelo de financiación considera la madurez de las iniciativas, priorizando la evidencia de valor, el potencial de impacto y su contribución estratégica. A través de marcos de validación y experimentación buscamos reducir la incertidumbre, construir las variables clave de negocio para orientar de forma rigurosa la priorización de recursos hacia aquellas apuestas con mayor impacto estratégico”, dice la compañía.

Sura cuenta con alrededor de 16 colaboradores con formación doctoral, cuya experiencia fortalece sus procesos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) y la generación de soluciones con impacto en el negocio.

Los retrasos en la atención y el acceso a tratamientos siguen siendo uno de los mayores desafíos del sistema de salud en Colombia. Foto: 123RF

Este conocimiento especializado se concentra principalmente en áreas de las ciencias médicas y de la salud, como genética, salud pública, farmacéutica, neumología y radiología.

La protección de su propiedad intelectual forma parte de una estrategia integral para resguardar el conocimiento, la innovación y el valor generado.

“En VaxThera, nuestra compañía de biotecnología aplicada a vacunas, contamos con dos desarrollos patentados de alto valor estratégico, orientados a fortalecer la capacidad científica y tecnológica del país. Uno de ellos es Univax, una vacuna universal contra múltiples coronavirus —incluido el virus causante de la covid-19—, cuya patente fue concedida por la Oficina de Patentes de Estados Unidos. El segundo avance patentado corresponde a una plataforma tecnológica para el desarrollo y la producción de biológicos. Adicionalmente, tenemos otras patentes en proceso de registro”, puntualizan desde la compañía.