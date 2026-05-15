Estas son las 30 empresas que lideran la innovación empresarial en Colombia
La disrupción empresarial ya no es un golpe de inspiración y hoy exige inversión y disciplina. Salud, tendencias de consumo y combustibles verdes impulsan a las compañías más innovadoras de 2026, según la Andi y Dinero.
La inteligencia artificial (IA) llegó para transformar el mundo y, por supuesto, el quehacer empresarial. Ya la discusión no está en si usar o no esas herramientas, sino en cómo utilizarlas, en especial cuando se tiene la meta de innovar.
Algunos podrían pensar que con la IA ya no vale la pena crear, pues en esas plataformas ya todo está inventado. Sin embargo, ChatGPT y sus colegas no reemplazan la innovación, sino que, por el contrario, la vuelven más urgente. Innovar ya no es solo tener ideas, sino saber qué problema resolver y que eso le genere valor a las empresas, a sus clientes y a la sociedad en general.
La IA puede producir respuestas, pero la innovación exige criterio: entender necesidades, asumir riesgos, tomar decisiones y transformar una idea en resultados concretos.
Esa nueva forma de gestionar los procesos de creación y desarrollo se evidenció este año en la décima versión del Ranking de Innovación empresarial que realiza la Andi en alianza con Dinero. Esta vez se presentaron 303 empresas que representan 50 subsectores de la economía y 13 departamentos de Colombia.
En promedio, estas empresas invierten 5,61 por ciento de sus ventas en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) y en conjunto emplean a 27.012 personas que se dedican a este tipo de actividades.
Durante 2025, esas 303 compañías desarrollaron más de 8.315 proyectos de innovación y el 9,83 por ciento de sus ventas provino de productos o servicios innovadores. Así mismo, crearon 5.887 nuevos empleos destinados a impulsar las actividades de CTI y 18 spin-offs, es decir, nuevas empresas o unidades de negocio destinadas a ejecutar una tecnología, un producto o un servicio que fue creado internamente, pero que tiene potencial para crecer por separado.
Este año, Corona Industrial se encumbró como la empresa más innovadora de Colombia, gracias a que desarrolló su plataforma 1200°. Se trata de un modelo de negocio que transforma la manera en que las personas diseñan, personalizan y materializan sus espacios. A eso se suma una fuerte cultura innovadora que permea a toda la compañía. El top 5 de las firmas más innovadoras lo completan Alpina, la Fundación Cardioinfantil (LaCardio), Ecopetrol y Promigas.
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En total se destacan los 30 primeros lugares, con empresas que han demostrado que la creación de nuevos productos, servicios y metodologías no es un tema exclusivo de las grandes corporaciones globales, sino que también se puede dar en las pymes y en las startups de naciones emergentes como Colombia.
Paralelamente, el ranking evalúa a las empresas por sus arquetipos de innovación —Inventores, Rebeldes, Visionarios o Héroes—, una tipología que permite entender su enfoque estratégico. En esta edición se presenta el Top 10 en cada arquetipo y se cuentan los casos de quienes lideran estas categorías.
Alpina quedó en primer lugar como inventora por crear alimentos para mejorar la salud gastrointestinal. Sura encabezó el grupo de los Rebeldes por desarrollar un ecosistema de información para gestionar el riesgo en salud. Ecopetrol está al frente en el arquetipo Visionarios por producir y comercializar combustible renovable para aviación, y LaCardio comanda el grupo de Héroes por revivir un tratamiento de trasplante que le da una nueva oportunidad a quienes padecen la diabetes tipo 1, que es una de las formas más complejas de la enfermedad.
En casi todos los proyectos que fueron destacados este año, la IA fue una herramienta clave en etapas investigativas y también en las de implementación. Esto tal vez explica el hecho de que Colombia se haya consolidado como uno de los países de la región con mayor avance en la adopción de esta tecnología.
De acuerdo con el más reciente informe Global de Difusión de Inteligencia Artificial, elaborado por The Microsoft AI Economy Institute, el país es el segundo en Suramérica en uso de herramientas de IA generativa (solo lo supera Uruguay), con un 24,5 por ciento de adopción entre la población en edad laboral durante el primer trimestre de 2026. Este porcentaje representa un incremento de 2,5 por ciento respecto del trimestre anterior y supera al promedio global de adopción, que es del 17,8 por ciento.
Este resultado implica que el país abre una ventana estratégica para acelerar su crecimiento económico en un contexto global cada vez más impulsado por la IA.
En Microsoft consideran que la inteligencia artificial puede impactar positivamente sectores como el financiero, al ayudar a optimizar servicios e impulsar la inclusión financiera; en el sector público, porque puede mejorar la eficiencia administrativa; en salud, al apoyar procesos como la optimización de la atención de pacientes, el diagnóstico clínico y el fortalecimiento de opciones como la telemedicina en regiones apartadas. En educación, la IA también puede impulsar la personalización del aprendizaje, el desarrollo de talento y la reducción de la brecha de habilidades digitales; y en energía, podría facilitar la predicción de la demanda, la eficiencia en redes y la integración con opciones renovables.
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Si bien la IA no fue creada en Colombia, está al acceso de todos y, al utilizarla, se nivela la cancha y el país puede competir con las demás naciones.
En Chile estimaron que contar con reglas claras para el uso y análisis automatizado de datos, base para el despliegue de modelos de IA, podría impulsar un aumento de hasta 8 por ciento del PIB hacia 2030 y, según el estudio de Microsoft, Colombia podría tener un escenario comparable.
La inteligencia artificial no sustituye la innovación: la acelera, la amplifica y a veces la hace más barata, pero no decide por sí sola qué problema vale la pena resolver y es allí donde el talento humano de las empresas colombianas está dando los pasos adecuados.