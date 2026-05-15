Estas son las 30 empresas que lideran la innovación empresarial en Colombia

La inteligencia artificial (IA) llegó para transformar el mundo y, por supuesto, el quehacer empresarial. Ya la discusión no está en si usar o no esas herramientas, sino en cómo utilizarlas, en especial cuando se tiene la meta de innovar.

Algunos podrían pensar que con la IA ya no vale la pena crear, pues en esas plataformas ya todo está inventado. Sin embargo, ChatGPT y sus colegas no reemplazan la innovación, sino que, por el contrario, la vuelven más urgente. Innovar ya no es solo tener ideas, sino saber qué problema resolver y que eso le genere valor a las empresas, a sus clientes y a la sociedad en general.

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Esa nueva forma de gestionar los procesos de creación y desarrollo se evidenció este año en la décima versión del Ranking de Innovación empresarial que realiza la Andi en alianza con Dinero. Esta vez se presentaron 303 empresas que representan 50 subsectores de la economía y 13 departamentos de Colombia.

En promedio, estas empresas invierten 5,61 por ciento de sus ventas en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) y en conjunto emplean a 27.012 personas que se dedican a este tipo de actividades.

Durante 2025, esas 303 compañías desarrollaron más de 8.315 proyectos de innovación y el 9,83 por ciento de sus ventas provino de productos o servicios innovadores. Así mismo, crearon 5.887 nuevos empleos destinados a impulsar las actividades de CTI y 18 spin-offs, es decir, nuevas empresas o unidades de negocio destinadas a ejecutar una tecnología, un producto o un servicio que fue creado internamente, pero que tiene potencial para crecer por separado.

Este año, Corona Industrial se encumbró como la empresa más innovadora de Colombia, gracias a que desarrolló su plataforma 1200°. Se trata de un modelo de negocio que transforma la manera en que las personas diseñan, personalizan y materializan sus espacios. A eso se suma una fuerte cultura innovadora que permea a toda la compañía. El top 5 de las firmas más innovadoras lo completan Alpina, la Fundación Cardioinfantil (LaCardio), Ecopetrol y Promigas.

Queremos logros Ocde con acciones de país emergente Los empresarios buscan innovar, pero la baja inversión, la falta de incentivos y el cortoplacismo frenan esa ambición. Ir al artículo Corona Industrial, la empresa que hizo de la innovación una disciplina y lidera el ranking de 2026 Esta empresa paisa transformó una necesidad del mercado en una nueva plataforma de negocios, que la llevó a ser reconocida como la empresa más innovadora de Colombia. Ir al artículo El kéfir que puso a Alpina en el podio de las empresas más innovadoras del país Esta compañía láctea cada vez le mete más trabajo científico a sus productos. Ir al artículo Datos, IA y criterio médico: la fórmula de Sura para innovar en el manejo del riesgo en salud Esta empresa está entre las más innovadoras del país por sus modelos de atención especializados, prevención temprana de complicaciones y el propósito de elevar la calidad de vida de los pacientes. Ir al artículo

En total se destacan los 30 primeros lugares, con empresas que han demostrado que la creación de nuevos productos, servicios y metodologías no es un tema exclusivo de las grandes corporaciones globales, sino que también se puede dar en las pymes y en las startups de naciones emergentes como Colombia.

Paralelamente, el ranking evalúa a las empresas por sus arquetipos de innovación —Inventores, Rebeldes, Visionarios o Héroes—, una tipología que permite entender su enfoque estratégico. En esta edición se presenta el Top 10 en cada arquetipo y se cuentan los casos de quienes lideran estas categorías.

Alpina quedó en primer lugar como inventora por crear alimentos para mejorar la salud gastrointestinal. Sura encabezó el grupo de los Rebeldes por desarrollar un ecosistema de información para gestionar el riesgo en salud. Ecopetrol está al frente en el arquetipo Visionarios por producir y comercializar combustible renovable para aviación, y LaCardio comanda el grupo de Héroes por revivir un tratamiento de trasplante que le da una nueva oportunidad a quienes padecen la diabetes tipo 1, que es una de las formas más complejas de la enfermedad.