Universidad Europea: IA, formación práctica y programas adaptados al nuevo mercado laboral

El avance tecnológico no admite pausas. Innovaciones como la inteligencia artificial generativa, la automatización de los procesos y el constante análisis de datos están cambiando la forma de operar de las empresas, impulsando a su vez grandes cambios en las estructuras educativas. El objetivo es claro: adaptarse a las nuevas necesidades del mercado laboral, un propósito en el que la Universidad Europea ha sido pionera.

Esta institución, con más de 30 años de historia, ha venido adaptando sus modelos académicos para formar profesionales que combinen conocimiento técnico, pensamiento crítico y capacidades digitales en entornos cada vez más dinámicos. Su vicerrector de Innovación, Calidad y Acreditaciones, Juan José Rodríguez, así lo confirma.

“Hoy formamos profesionales técnicamente preparados, pero también con las competencias transversales más demandadas como la comunicación, el trabajo en equipo, la ética, las competencias digitales y las capacidades relacionadas con el uso responsable de la IA”, aseguró, al tiempo que subrayó que todos estos cambios tecnológicos “deben enseñarse con criterio, ética y pensamiento crítico”.

Ahora más que nunca las empresas buscan perfiles a la vanguardia de la tecnología. ¿Cómo se ha sumado la Universidad Europea a estas nuevas necesidades del mercado laboral?

JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ: Hoy la Universidad Europea responde a las nuevas demandas del mercado combinando aprendizaje experiencial, innovación tecnológica, entorno internacional y una estrecha conexión con las empresas. Nuestro modelo académico y pedagógico integra, tanto en modalidad presencial como virtual, proyectos y retos reales, prácticas profesionales, laboratorios de innovación y colaboración directa con el tejido empresarial para preparar perfiles adaptados a las necesidades del mercado del trabajo.

Iniciativas como el Business Lab (aprende haciendo en desafíos reales con empresas) acercan a los estudiantes a problemas reales planteados por compañías y startups nacionales e internacionales.

Precisamente el mercado actual demanda profesionales integrales…

J.J.R.: Exacto. El entorno laboral no demanda sólo especialistas en tecnología e innovación: demanda profesionales capaces de transformar la tecnología y/o la innovación en valor real para la sociedad. Nosotros trabajamos en esa formación integral, conectando la excelencia académica con la realidad profesional para preparar no solo a los profesionales que demanda el mercado hoy, sino también a los que serán capaces de liderar su transformación mañana.

Juan José Rodríguez, vicerrector de Innovación, Calidad y Acreditaciones de la Universidad Europea. Foto: Universidad Europea - API

Tecnologías como la IA hoy juegan un papel crucial, ¿cómo se integran a sus programas académicos y de formación?

J.J.R.: La inteligencia artificial ya está transformando la manera en la que trabajamos, aprendemos y tomamos decisiones, por lo que su integración en la universidad debe ser transversal y estar plenamente conectada con la realidad profesional. Entendemos que la IA es una tecnología con capacidad de redefinir sectores completos y de generar nuevos perfiles profesionales, competencias diferentes y nuevas formas de aprender, trabajar y tomar decisiones.

Por eso, estamos incorporando estas tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje, adaptándolas a cada disciplina y contexto profesional, desde la salud o la empresa hasta la ingeniería, la comunicación, la educación o el derecho. Lo hacemos no solo desde una perspectiva teórica, sino eminentemente práctica, incorporando herramientas de inteligencia artificial en proyectos, simulaciones, análisis de datos, investigación aplicada y resolución de retos reales vinculados al entorno empresarial y social.

¿Qué oportunidades y desafíos ofrece la IA en este momento?

J.J.R.: La inteligencia artificial ofrece enormes oportunidades para mejorar la productividad, la personalización del aprendizaje o la capacidad de innovación, pero también plantea desafíos relacionados con la ética, la privacidad o el impacto que puede tener en determinados puestos de trabajo. Por eso, tan importante como aprender a utilizar las herramientas de inteligencia artificial es comprender sus implicaciones éticas, sociales y profesionales. Nuestro objetivo no es solo formar usuarios de tecnología, sino profesionales capaces de trabajar con ella de forma eficaz, segura, ética y responsable, sin perder el pensamiento crítico ni el criterio profesional.

En ese sentido, el criterio cobra un valor fundamental…

J.J.R.: Efectivamente. En la Universidad Europea entendemos que el verdadero valor de la inteligencia artificial no está únicamente en saber utilizarla, sino en saber aplicarla con criterio, de forma responsable, y orientada a resolver problemas reales. Esa visión se refleja especialmente en la manera en la que trabajamos el aprendizaje experiencial y la conexión con el entorno profesional.

Un ejemplo claro lo vemos en proyectos desarrollados junto a empresas e instituciones, en los cuales los estudiantes utilizan herramientas de inteligencia artificial para analizar datos, optimizar procesos o mejorar la toma de decisiones en contextos reales. En estos entornos, la IA deja de ser un elemento puramente tecnológico para convertirse en una herramienta útil para resolver problemas reales y mejorar la toma de decisiones.

También estamos viendo resultados muy positivos en ámbitos como la salud, en los que nuestros estudiantes ya trabajan con herramientas de inteligencia artificial aplicadas a simulaciones clínicas, análisis predictivos y al diagnóstico.

Universidad Europea, pionera en la incorporación de tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Foto: Universidad Europea - API

“La IA puede reemplazar el talento humano”. ¿Qué posición tiene la Universidad sobre este nuevo debate?

J.J.R.: Vemos una premisa clara: la tecnología complementa el talento humano, no lo sustituye. Precisamente ahí está el diferencial que trasladamos a nuestros estudiantes, el cual está enfocado en entender que el conocimiento técnico es fundamental, pero que las decisiones siguen necesitando pensamiento crítico, ética, empatía y capacidad de liderazgo.

¿Cómo se articula la Universidad Europea con el sector empresarial para impulsar procesos de innovación y transformación digital?

J.J.R.: La innovación y la transformación digital sólo tienen verdadero impacto cuando universidad y empresa trabajan de manera colaborativa. Por eso, mantenemos una relación muy estrecha con el tejido empresarial, no solo para identificar las competencias que demanda el mercado laboral, sino también para desarrollar soluciones, conocimiento aplicado y experiencias de aprendizaje conectadas con la realidad profesional.

Esta colaboración se materializa a través de prácticas, proyectos con empresas, retos reales en el aula, laboratorios de innovación, investigación aplicada y participación de profesionales en la actividad académica. El objetivo es que los estudiantes trabajen desde etapas tempranas en entornos similares a los que encontrarán en su futuro profesional.

¿Qué otras habilidades están buscando hoy las empresas?

J.J.R.: Hoy las empresas buscan perfiles cada vez más híbridos. Profesionales con una buena base técnica y digital, pero también con competencias transversales y capacidad de adaptación. El conocimiento sigue siendo importante, pero en un entorno tan cambiante, lo diferencial es la capacidad de seguir aprendiendo y adaptándose continuamente.

Por supuesto, competencias vinculadas a la tecnología, el análisis de datos o la inteligencia artificial son cada vez más demandadas en prácticamente todos los sectores. Pero, al mismo tiempo, las organizaciones valoran competencias como el pensamiento crítico, la comunicación, el trabajo en equipo, la creatividad o el liderazgo. En los próximos años veremos una creciente necesidad de perfiles capaces de combinar conocimiento tecnológico con visión ética y estratégica.

En esa sinergia, ¿qué oportunidades encuentran las empresas en la academia para desarrollar proyectos conjuntos de innovación, investigación o tecnología?

J.J.R.: Las empresas encuentran en la universidad un espacio para probar soluciones, acceder a talento y trabajar junto a investigadores y estudiantes en proyectos reales. Y, al mismo tiempo, las empresas acercan a la Universidad los retos reales del mercado, favoreciendo una innovación mucho más conectada con las necesidades sociales y profesionales.

En la Universidad Europea trabajamos precisamente bajo ese modelo de colaboración abierta, impulsando proyectos conjuntos de innovación, investigación aplicada y transformación digital en ámbitos como la salud, la sostenibilidad, la ingeniería, la empresa o la inteligencia artificial. Esta colaboración se traduce en cátedras, proyectos de investigación, retos empresariales en el aula y desarrollo de soluciones tecnológicas junto a compañías e instituciones.

Finalmente, ¿cuál cree que será el principal reto de la educación superior en los próximos años?

J.J.R.: Adaptarse a la velocidad de la transformación tecnológica sin perder el valor de la formación universitaria. La universidad deberá actualizar continuamente contenidos, metodologías, actividades de aprendizaje para responder a un mercado en constante cambio, pero también reforzar competencias como el pensamiento crítico, la creatividad, la ética o la capacidad de adaptación.

*Contenido elaborado con el apoyo de la Universidad Europea.