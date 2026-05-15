¿Qué tipos de embrague usan las motos? Características y cuál elegir

El embrague es una pieza clave de las motocicletas que influye en el rendimiento y la experiencia de conducción. En el mercado existen diferentes tipos de embrague que se adaptan a distintos modelos de motos.

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Este elemento es un sistema que se encarga de desacoplar el motor de las ruedas y permite que el conductor cambie de marcha o se detenga sin apagar el motor. La marca Auteco señaló que funciona por medio de una palanca o pedal que desconecta la potencia del motor de las ruedas por un momento.

En la mayoría de motos, se presiona cuando el conductor cambia la marcha y se libera el embrague cuando la moto necesita moverse con la nueva marcha.

Existen dos tipos de embrague: centrífugo y multidisco. El primero es común encontrarlo en motos de bajo cilindraje o scooters debido a que es automático y el conductor no debe realizar ninguna maniobra para activarlo.

“Este sistema hace que el viaje sea mucho más relajado, ya que no tienes que preocuparte por cambios manuales, lo cual es perfecto si estás comenzando o si necesitas una moto para recorridos urbanos diarios”, señaló Auteco.

El embrague multidisco es usado en motos de mayor cilindraje y tiene ese nombre debido a una serie de discos que distribuyen la fuerza de fricción. Este sistema entrega mayor control al conductor y aumenta el rendimiento y la potencia del vehículo.

Existen dos tipos de embrague: centrífugo y multidisco. Foto: Auteco

Aunque cumplen con la misma función, la diferencia está en cómo afectan la potencia de la moto. Auteco recomienda el embrague centrífugo a los principiantes debido a que facilita la conducción.

¿Cómo saber si está fallando el embrague?

Una falla en el embrague puede causar problemas de seguridad en la moto. Por eso es necesario estar atento a señales como ruidos extraños al accionarlo, dificultad para cambiar de marcha, vibraciones al soltar el embrague o deslizamiento de la moto al acelerar.

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Para alargar su vida útil, Auteco recomienda revisar frecuentemente el nivel de líquido y no abusar del embrague al presionarlo por largos periodos de tiempo. También es importante inspeccionar el desgaste de los discos y evitar el exceso de revoluciones.