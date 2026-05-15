¿Cómo mejorar la técnica de frenado en la moto? Esta es la recomendación de expertos

Todo conductor de motocicleta aprende a dominar la maniobra de frenado durante el curso de conducción para sacar la licencia. Sin embargo, este procedimiento puede ser mejorado con práctica frecuente.

¿Qué es el control crucero y cómo funciona en un carro?

Un frenado correcto reduce accidentes, mejora el control de la motocicleta y aumenta la confianza del conductor. Por esa razón, Auteco explicó cómo mejorar la técnica a la hora de frenar y qué errores deben evitarse.

Muchos conductores señalan que la moto “se va” al frenar, que el peso se adelanta o que la moto no frena fácilmente. Esto se debe a que no distribuyen el peso ni equilibran el freno delantero y trasero.

Para dominar la maniobra, es necesario entender cómo reacciona la moto. De acuerdo con Auteco, el peso del conductor se desplaza hacia delante al frenar, por lo que este freno aporta entre el 70 % y un 80 % de la fuerza de frenado.

A pesar de eso, no es aconsejable abusar del freno delantero debido a que la moto se puede desequilibrar o la rueda delantera podría deslizarse.

“La clave está en dosificar la presión. Usa ambos frenos simultáneamente, aplicando primero el trasero y luego el delantero con mayor fuerza progresiva. Esto permite que la suspensión delantera se comprima y el neumático se adhiera mejor al asfalto”, explicó la marca.

La recomendación para los conductores principiantes o los que quieran mejorar su técnica es practicar en línea recta. La razón es que frenar en curva puede causar pérdidas de equilibrio, por lo que es importante realizar el frenado antes de girar. Una vez la moto esté adentro, se debe ajustar la velocidad con el freno trasero.

Se recomienda practicar el frenado en una línea recta. Foto: OlimpIA

También es necesario tener una postura correcta al frenar. Auteco aconseja mantener los brazos relajados y el peso hacia atrás. Si el motociclista se adelanta, se puede levantar la rueda trasera.

¿Cómo evitar los errores comunes?

Lo primero es aprender a anticiparse. Para ello, es necesario mantener distancia de otros vehículos e interpretar el entorno de la vía. Un error común de los conductores es frenar bruscamente o usar solo el freno trasero, lo que causa pérdida de tracción.

¿Mecánica o automática? Descubra cuál es la mejor transmisión para su carro

A menos que la moto cuente con el sistema ABS, Auteco no recomienda frenar en una curva. Otros errores son bloquear las ruedas y no revisar el estado de los frenos con frecuencia.

La tecnología ABS (Anti-lock Braking System) viene en algunas motos y se encarga de evitar que las ruedas se bloqueen, lo que permite que no se pierda la estabilidad. Su sistema es aconsejable para mejorar el frenado y aumentar la seguridad en la conducción.