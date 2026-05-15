MinTransporte publicó nuevo proyecto que busca regular motos y patinetas eléctricas

El Ministerio de Transporte publicó este viernes 15 de mayo un proyecto de resolución que busca, por primera vez, regular la micromovilidad en el país.

La cartera explicó que se establecerían clasificaciones, condiciones de seguridad, reglas de tránsito, características técnicas y su identificación en el RUNT.

Cuidado con el impuesto vehicular: hoy vence el plazo para pagar con descuento en Bogotá

La iniciativa contempla vehículos de micromovilidad y eléctricos livianos como patinetas, scooters y bicicletas eléctricas. El proyecto ya está disponible para ser consultado y estará abierto a comentarios de la ciudadanía hasta el 28 de mayo.

Uno de los requisitos de seguridad activa que incluye son el sistema de freno delantero y trasero, señal acústica, protección contra manipulaciones técnicas, luces, limitadores de velocidad y elementos reflectivos.

Además, insistirá en el uso obligatorio de casco y el chaleco reflectivo en horarios nocturnos, dos elementos que ya son exigidos por la ley.

MinTransporte planteó implementar un sistema de identificación para los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) a través del RUNT para que los vehículos eléctricos sean individualizados y registrados con una lámina visible que cuente con información técnica y un código único.

“Colombia necesitaba reglas claras frente a una realidad que ya está en las calles. Por eso hoy ponemos a consideración de la ciudadanía esta regulación que busca proteger la vida, ordenar la movilidad y avanzar hacia ciudades más sostenibles y seguras”, indicó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

El proyecto reforzaría la Ley 2486 de 2025 que exige el uso de elementos de seguridad para los conductores de algunos vehículos eléctricos livianos. Foto: José Luis Guzmán / El País.

Así puede evitar la multa por vencimiento del Soat o la técnico-mecánica: el dato que salva a conductores

Límites de velocidad

La propuesta establece condiciones especiales de circulación y límites en la velocidad de los vehículos. En espacios recreativos y deportivos, tendrán una velocidad máxima de 25 km/h. Mientras tanto, las bicicletas y motos eléctricas autorizadas para salir del perímetro urbano podrán ir hasta 40 km/h.

“Esta realidad ha puesto de manifiesto la importancia de contar con un marco regulatorio claro y uniforme, que permita integrar estos vehículos al sistema de tránsito, garantizando condiciones adecuadas de seguridad vial, convivencia entre actores de la vía y protección de la vida”, señala el proyecto de resolución.

La iniciativa hace parte del enfoque de sistema seguro del Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031 y tuvo en cuenta referentes y estándares internacionales como el Reglamento (UE) 168/2013 de la Unión Europea y la ley española para vehículos de movilidad personal.