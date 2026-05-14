Mucho ojo: por estos errores comunes al manejar en un carro, lo pueden multar con hasta 30 salarios mínimos

El artículo 131 del Código Nacional de Tránsito se refiere a la lista de multas que pueden presentarse ante las infracciones que ciudadanos del país cometan en las vías, calles y carreteras de Colombia.

Conozca las multas más costosas para conductores en Colombia en 2026

En ella, se registran varias de las multas que un conductor puede recibir si termina incumpliendo alguna de las normas de tránsito. Entre mayor que sea la infracción de la persona, mayor será el valor de su multa.

El objetivo del Gobierno Nacional es prevenir accidentes o irregularidades que perjudiquen la seguridad y bienestar no solo de los conductores, sino también de los pasajeros, peatones y demás actores viales.

Dentro de las multas que más destacan se encuentra la de exceder los límites de velocidad, estacionarse en espacios prohibidos, manejar sin tener a la mano la licencia de conducción, no contar con la revisión técnico-mecánica vigente, no obedecer a las órdenes de las autoridades de tránsito, etc.

Ignorar señales de tránsito puede derivar en comparendos y sanciones económicas. Foto: Getty Images

Sin embargo, dentro del Código Nacional de Tránsito existen varias infracciones que suceden tras errores comunes de los conductores, ya sea por un descuido o el incumplimiento de una norma básica de transporte.

Estos son los errores más comunes que pueden terminar provocando una multa en el país

Pasarse un semáforo en rojo

Existen casos en los que los conductores del país se pasan un semáforo en rojo, ya sea por un cálculo erróneo de la luz amarilla, porque se encuentran con prisa u observan que la vía se encuentra despejada.

Independientemente de la razón, la ley colombiana establece que realizar esta acción es una falta grave del Código Nacional de Tránsito. Esta infracción equivale a 30 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), lo que suma un valor de $1.266.100 pesos.

Utilizar el celular al conducir

A pesar de la implementación de nuevas tecnologías y pantallas táctiles, varios ciudadanos mantienen el hábito de utilizar el celular mientras conducen; ejemplos son escribir o mandar un mensaje de texto e incluso revisar redes sociales.

De acuerdo con las normativas de tránsito, aquellos ciudadanos que sean detenidos por los agentes llevando a cabo estas acciones recibirán una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), dando un precio de $633.000 pesos

No hacer uso de las direccionales

Dentro de las primeras enseñanzas que se aprenden en las instituciones educativas de transporte está el uso de las direccionales.

Este elemento permite que actores viales conozcan los movimientos de otro, indicando los momentos en los que se va a realizar un giro, una aceleración o una frenada. Asimismo, permite señalizar anticipadamente los sitios y los cambios de carriles a los que un conductor se va a dirigir.

Es por ello que el no realizar esta acción básica de conducción puede hacer que los agentes de tránsito realicen una multa equivalente a los 15 salarios mínimos legales vigentes (SMDLV), fijando un precio de $633.000 pesos

No hacer uso del cinturón de seguridad

Varios ciudadanos no portan en el país el cinturón de seguridad; las razones pueden ser por trayectos cortos o por alguna incomodidad al colocárselo.

El no portar este elemento al manejar puede traer una multa de hasta 15 salarios mínimos legales vigentes (SMDLV), que significa un precio de $633.000 pesos