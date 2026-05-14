Néstor Lorenzo se pronunció sobre cómo Kompany usa a Luis Díaz en Bayern: lo siguen de cerca

En medio de la conferencia de prensa de este jueves 14 de mayo, mientras entregaba la prelista de la Selección Colombia al Mundial 2026, Néstor Lorenzo le dejó un mensaje a Vincent Kompany, entrenador de Luis Díaz en Bayern Múnich.

“No sigue”: dan versión sobre el futuro de Néstor Lorenzo y genera ruido en Selección Colombia

En síntesis, Lorenzo mencionó que siguen de cerca la situación de Luis Díaz y lo que pasa en Bayern Múnich, pues el guajiro es uno de los futbolistas con más tiempo de juego en el elenco bávaro, y a pocas semanas del Mundial 2026, podría tener cansancio.

“Kompany lo ha cuidado”: Néstor Lorenzo

Ha sido bastante común escuchar, entre la prensa y los aficionados, que Luis Díaz tiene muchos minutos en Bayern Múnich. Tomando en cuenta que el elenco alemán ya ganó la Supercopa y la Bundesliga, Lucho podría tener más tiempo en el banco. De hecho, Kompany ha optado por darle descanso.

“Sí, estamos continuamente regulando eso, o sea, tratando de que regule lo más posible los minutos que ha jugado, pero él es un jugador fuerte, está muy bien. La cabeza de él le pide jugar y eso es muy importante. Y Kompany lo ha cuidado en algunos momentos, ha sido complaciente con nosotros en ese sentido de que lo ha cuidado”, dijo Lorenzo.

Y añadió: “Así que esperemos que termine su actividad en Bayern, acaba de ser papá y que venga con ganas. Seguramente va a venir bien, va a llegar muy bien porque estuve con él y más allá de la derrota con el PSG, estaba feliz por el nacimiento de su hijo, así que está bien. Lo de él es normal en ese tipo de liga”.

“Lo que pasa para nosotros es una novedad porque es el único que tenemos en un equipo así de elite mundial que juega cada tres días y competición es importante, pero Lucho está bien”, sentenció el estratega argentino de la Selección Colombia.

🎥 "Estamos regulando los minutos jugados de Luis Díaz, es un jugador fuerte, la cabeza de él, le pide jugar, va a llegar muy bien" Néstor Lorenzo, DT Selección Colombia de Mayores.#LaSeleNosUne🇨🇴

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Luis Díaz, el llamado a brillar con Selección Colombia en el Mundial 2026

Luis Díaz jugará su primer Mundial con la Selección Colombia, y es uno de los llamados a brillar con el combinado nacional en el terreno de juego. Los primeros objetivos son Uzbekistán, RD Congo y Portugal, pero la meta es seguir avanzando más allá de fase de grupos.

Luis Díaz, figura constante con Bayern Múnich. Foto: Getty Images

Tras lo hecho en esta temporada, con Bayern Múnich, Lucho ha sido nombrado como uno de los mejores futbolistas en su posición. Así, el guajiro intentará emular con su país lo que consiguió con los bávaros.