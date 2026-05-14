Jhon Durán rompe con Zenit: cambio de club se viene tras salir en la prelista de Colombia

En las últimas horas Jhon Jáder Durán volvió a ser noticia. Después de semanas donde poco y nada se dijo del delantero, el que era su club, Zenit de Rusia, emitió un comunicado para informar que no seguiría con estos.

“El delantero colombiano y la dirección del Zenit han acordado una licencia del jugador por circunstancias personales”, fueron los motivos entregados por los de San Petersburgo.

Jhon Jáder Durán, delantero del Zenit de San Petersburgo. Foto: NurPhoto via Getty Images

Adicional a esto, el elenco hablaba de una resolución próxima del caso: “Los detalles de la fecha de su regreso serán anunciados en el futuro cercano”.

Sin embargo, esa misiva parece haber sido para ‘maquillar’ lo que realmente vendrá en el futuro cercano del atacante incluido en la prelista de 55 jugadores anunciados por Néstor Lorenzo.

De acuerdo a lo mencionado por el periodista de Caracol Televisión, Julián Capera, el deportista y Zenit decidieron romper el vínculo que los unía. El delantero busca sumarse a la Tricolor e ir a la próxima Copa del Mundo.

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“Jhon Jader Durán acordó con Zenit la terminación anticipada de su contrato y desde el próximo lunes en Medellín se pondrá a disposición de la Selección Colombia para pelear por un cupo tras aparecer en la lista preliminar”, fue lo informado por el comunicador.

El ariete no quedará libre, pues sigue ligado al elenco de Arabia Saudita con el que firmó hace unas temporada y al que se debe hasta junio de 2030.

“Tiene contrato vigente con Al Nassr, pero la intención es buscar un equipo en Europa tras la Copa del Mundo”, anticipa Capera del futuro que espera tener el delantero.

Lorenzo no desampara a Durán

En su mejor momento Jhon Jáder fue un jugador que todo Europa pedía. Con Aston Villa se destacó en Premier y Champions League, pero después decidió partir hacia Al Nassr donde su carrera cayó en un fuerte declive.

Después de cruzarse en el camino con Cristiano Ronaldo, le llegó la chance de sumar más continuidad en Turquía con Fenerbahçe y luego en Rusia, con el mencionado Zenit. En ninguno de los dos ha tenido la continuidad esperada.

Si bien parece muy complejo que Jhon Jáder vaya al Mundial, el deseo de Lorenzo sería mantenerlo monitoreado, hacerle seguimiento y tenderle la mano en caso de que “necesite algo” para recuperar su nivel tras la Copa Mundo.

“Con él tenemos comunicación continua, así como con todos.Ya hablé con el cuerpo técnico y lo vamos a llamar para ver si necesita algo”, es a lo que apuntó el DT.

Jhon Jáder Durán, delantero de Zenit y Selección Colombia Foto: NurPhoto via Getty Images

Listado de delanteros en la prelista de la Selección Colombia:

Rafael Santos Borré, Jaminton Campaz, Johan Carbonero, Edwuin Cetré, Jhon Córdoba, Jhon Durán, Andrés Gómez, Juan Camilo Hernández, Stiven Mendoza, Luis Suárez, Sebastián Villa, Neiser Villarreal, Kevin Viveros y Luis Díaz.

Hasta el próximo 2 de junio se conocerá la decisión final del argentino sobre la lista de 26 convocados finales a la cita orbital. En caso de que Durán aparezca, será un verdadero ‘palazo’ al no haber sumado un rendimiento constante en los últimos meses.