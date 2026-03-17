Jhon Jáder Durán parece haberse condenado a no regresar a la Selección Colombia de Mayores. Si bien no se han podido establecer versiones de mal actuar de su parte, en la Federación Colombiana de Fútbol son severos con su manera de pensar.

Desde la semana anterior y, tras las palabras del Pibe Valderrama, el atacante ha sido tema de conversación por una supuesta pelea con el grupo la última vez que fue llamado en las Eliminatorias.

Jhon Jáder Durán, delantero de la Selección Colombia Foto: Getty Images

Ante toda esta situación, en las últimas horas desde el Gol Caracol se han comunicado con los altos mandos de la FCF para obtener alguna respuesta oficial. Según lo dicho por el medio en mención, Javier Hernández Bonnet dialogó con Álvaro González Alzate.

Una primera respuesta del dirigente al mencionarle el apellido de Durán fue: “Muy mal muchacho“.

Después de ello, Alzate ahondó sobre cuál es el pensar de todos los dirigentes sobre el atacante que milita en el Zenit, de Rusia: “Ese es el concepto en el que tienen a Durán al interior de la FCF, y creo que no es ajeno tampoco Ramón Jesurún, tampoco Carlos Mario Zuluaga”.

Para confirmar el lapidario parte al respecto, la fuente que consultó Bonnet le habría dicho: “Hoy no está en el llavero de nadie por estos lados, el nombre de él no funciona en la sede de la FCF“.

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Esto terminaría por confirmar de manera total lo dicho por Valderrama, quien declaró que Durán: “peleó con el grupo…”.

A falta de tres meses para el Mundial, Valderrama vaticinó que el atacante no iría al certamen: “Tiene condiciones, no se le niegan, pero no puede pelear con el grupo. Para este (mundial) no le va a alcanzar”.

Esta semana se espera que salga la convocatoria de Selección Colombia para los amistosos con Croacia y Francia de fin de mes. Allí sería una sorpresa absoluta si se ve el nombre de Jhon Durán, pues desde la cúpula de la Selección Colombia parece ser claro que fue borrado.

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Durán se defendió

No duraron mucho circulando las palabras del Pibe, para que estas tuvieran la respuesta del señalado. En sus redes sociales lo hizo de manera extensa, asegurando que los rumores con los que era relacionado eran ‘falsos’.

“Ya está bueno con las malas energías, las malas palabras y muchos chismes que solo denigran y dañan la imagen de una persona”, aseveró en su cuenta personal de Instagram.

Jhon Jáder Durán, de Zenit y quien aspira a ir al Mundial 2026 con Colombia Foto: NurPhoto via Getty Images

“La verdad: yo no peleé con ningún jugador, ni mucho menos con un integrante del cuerpo técnico de la selección Colombia. ¡Eso es FALSO!”, dijo.

“El que tenga pruebas de que yo haya tenido un inconveniente con cualquier jugador o integrante del cuerpo técnico, que las exponga, a ver quién queda como mentiroso y difamador. Es muy comprometedor hablar por hablar si se tiene un micrófono y una cámara; su misión es informar y transmitir la verdad, no desinformar y mucho menos mentir, en perjuicio de la dignidad e imagen de una persona a quien ni siquiera conoce”, se extendió Jhon Durán tras las palabras de Carlos Valderrama.