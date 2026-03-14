Con gol, Jhon Jáder Durán le contestó al “se sacó del Mundial” del Pibe Valderrama: así anotó en Zenit

A lo largo de la presente semana se dio un cruce entre dos personas relacionadas con la Selección Colombia. El Pibe Valderrama salió a dar su opinión de Jhon Jáder Durán y el más joven le respondió por medio de sus redes sociales.

Jhon Jáder Durán, de Zenit y quien aspira a ir al Mundial 2026 con Colombia. Foto: NurPhoto via Getty Images

Fue una polémica entre uno y otro, que se tomó la prensa deportiva. Quien salió peor librado de la situación fue Durán, al que criticaron haber refutado las palabras de una gloria nacional, el Mono.

Jhon Jáder, que milita actualmente en Rusia, se hizo sentir este sábado después de todo lo dicho con una anotación que le ayudó en la victoria al Zenit por 2-0 ante FC Spartak de Moscú.

Fue a través de un cobro de tiro penal que el colombiano la clavó de zurda a la mano izquierda del portero. Dicha manera fue la forma de responder a los señalamientos del Pibe, así como de demostrar que podría estar listo para un llamado de Selección Colombia.

Durante la próxima semana se espera que salga la convocatoria de la Tricolor para los amistosos frente a Croacia y Francia. Néstor Lorenzo tendrá que decidir a qué 9 llama además de Luis Javier Suárez, único en buen momento en Europa.

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Las otras posibilidades que Jhon Córdoba, el mismo Jhon Jáder Durán, u otros como Rafael Santos Borré que juega en Brasil marcan, pero de manera esporádica y no tienen la continuidad que se espera.

Así fue el rifirrafe entre Durán y el Pibe

Según lo dio a conocer en una entrevista Carlos Valderrama, Jhon Jáder actuó de mala manera en el seleccionado. La consecuencia, según él, fue: “Se sacó solo”.

Ante el interrogante del periodista de ESPN sobre por qué decía esto, la gloria nacional le recordó: “Usted sabe… peleó con el grupo…”.

"DURÁN SE SACÓ SOLO DE LA SELECCIÓN"



"El Pibe" siente que es difícil que el delantero Zenit de Rusia juegue el Mundial con Colombia.



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A falta de tres meses para el Mundial, Valderrama vaticinó que el atacante no irá al certamen: “Tiene condiciones, no se le niegan, pero no puede pelear con el grupo. Para este (mundial) no le va a alcanzar”.

Durán, al ver al lío que estaba siendo relacionado, refutó todo en su cuenta personal de Instagram: “Ya está bueno con las malas energías, las malas palabras y muchos chismes que solo denigran y dañan la imagen de una persona”.

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“La verdad: yo no peleé con ningún jugador, ni mucho menos con un integrante del cuerpo técnico de la selección Colombia. ¡Eso es FALSO!”, dijo.

“El que tenga pruebas de que yo haya tenido un inconveniente con cualquier jugador o integrante del cuerpo técnico, que las exponga, a ver quién queda como mentiroso y difamador. Es muy comprometedor hablar por hablar si se tiene un micrófono y una cámara; su misión es informar y transmitir la verdad, no desinformar y mucho menos mentir, en perjuicio de la dignidad e imagen de una persona a quien ni siquiera conoce”, se extendió Jhon Durán tras las palabras de Carlos Valderrama.