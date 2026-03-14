Pecó y empató Luis Díaz con gol en Bayern: gran definición que no deja dudas hacia el Mundial 2026

Luis Díaz puede tener partidos malos, pero se recupera y saca nuevamente su mejor faceta como este sábado, cuando erró en el gol del rival, pero luego marcó para Bayern Múnich el 1-1 parcial en la fecha 26 de la Bundesliga.

Dicho tanto llegó después de insistir mucho por revertir la imagen que dejó en el gol del Leverkusen. En campo estuvo insistente, hasta que apareció un pase filtrado de Michael Olise que le dejó servido para que solo tuviera que anotar el empate transitorio.

¡REGALITO EN EL FONDO Y EL GUAJIRO LO APROVECHÓ! Lucho Díaz recibió la asistencia de Olise y con toda su clase, marcó el 1-1 del Bayern Munich vs. Leverkusen.



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El guajiro picó en velocidad hacia el arco contrario, con buen panorama revisó dónde la iba a poner y cruzó el remante ante la salida del portero de los locales.

Para el guajiro significó un aporte más en la ofensiva de los suyos en la temporada, que lo hizo llegar a 21 goles y 17 asistencias, hasta el momento.

Luis Díaz enfrentando a Leverkusen por un juego más de la Bundesliga de Alemania Foto: Getty Images via AFP

Sus estadísticas son una absoluta locura, pues ya lo ponen al nivel de leyendas del Bayern como Arjen Robben, al que ya superó en la comparativa de lo que fue su primera temporada. Con Frank Ribéry también lucha, pero aún le falta un gol o asistencia para igualarlo.

Dicho tanto fue un desahogo transitorio del colombiano, el cual no duró mucho porqué luego volvió a errar y acabó por recibir la segunda amarilla para irse expulsado.

Guayos a la cara del rival y simulación: roja

Bien difícil de entender, pero sucedió. Lucho erró, luego hizo gol, pateó a un rival en la cara y terminó, por simular, saliendo expulsado en el juego de la fecha 26 de Bayern Múnich.

Al parecer, ese uniforme blanco no le viene bien al guajiro. Con ese también, pero en Champions League, se produjo la roja que lo hizo ser tema de conversación por una supuesta patada desleal en contra de Achraf Hakimi.

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Esta vez todo empezó mal para Luis desde el minuto 5, cuando al colombiano le dieron un balón que perdió en el costado por el que se desempeña. A la espera se quedó el guajiro de una falta, que el juez central jamás consideró y así cayó el gol de la derrota parcial.

Si bien se pudo pensarse que era infracción, lo que molestó fue la falta de intensidad con la que disputó dicho balón el colombiano. En la transmisión se vio la cara de pocos amigos del entrenador del Bayern, que no se sabía si la hacía por lo hecho por Lucho o por la decisión del colegiado.

¡EL GUAJIRO ZAFÓ DE LA ROJA! Lucho Díaz dejó la pierna en alto y se llevó la amarilla por esta patada a la cabeza de Aleix García. ¿Debió ser expulsado?



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Ese no fue el único trago amargo que vivió el cafetero en cancha de Leverkusen. Allí se salvó de la roja en primera instancia, pero pudo ser merecedor por la patada en la cara a un contrario. Si bien no se le vio la mala intensión, levantó de más su guayo y se lo puso en el rostro a su colega.

Cuando se pensaba que ya sería todo de un día inexplicable para Díaz, fue que vino la expulsión. Aunque se ve un ligero toque en el área del portero contrario, lo que consideró el juez es que intentaba engañarlo para que le pitara penal al Bayern.

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Sin dudar mucho para decidir, el árbitro sacó la tarjeta roja y causó la molestia de Lucho, así como la de todo Bayern, entre los que estaba Kompany furioso en la raya.