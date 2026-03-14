Nefasto inicio de partido para Luis Díaz con Bayern Múnich ante Bayer Leverkusen, en la fecha 26 de la Bundesliga.

Cuando corría el minuto 5, al colombiano le dieron un balón que perdió en el costado por el que se desempeña. A la espera se quedó el guajiro de una falta, que el juez central jamás consideró y así cayó el gol de la derrota parcial.

Si bien se pudo considerar como infracción, lo que molestó fue la falta de intensidad con la que disputó dicho balón el colombiano. En la transmisión se vio la cara de pocos amigos del entrenador del Bayern, que no se sabía si la hacía por lo hecho por Lucho o por la decisión del colegiado.

LUCHO DÍAZ LA PERDIÓ Y EL LEVERKUSEN NO PERDONÓ: el español Aleix García le puso el broche de oro a la contra y marcó el 1-0 ante Bayern Munich. ¿Era falta sobre el colombiano en el inicio de la jugada?



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Medios que estaban al pendiente del partido reaccionaron una vez se dio dicha acción: “¡Cuidado, Lucho! Luis Díaz perdió la pelota y Aleix García marcó para el 1-0 de Bayer Leverkusen contra Bayern Múnich en la Bundesliga", apuntó Cuid Sports.

Fútbol Picante, de ESPN, fue otra de las cuentas que lanzó un mensaje apenas se dio todo: “Luis Díaz se equivoca y termina en gol para el Bayer Leverkusen”.

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Le caen con todo

En redes sociales fue muy comentada la jugada que dejó mal parado a Luis Díaz. Después de haberse dado, no han parado de escribir seguidores y detractores del colombiano. Algunos lo defienden, mientras otros le caen con todo el peso.

“Yo no sé quién coño se cree que es Luis Díaz para jugar con esa suficiencia y esa falta de intensidad”, fue uno de los primeros comentarios de los internautas que se pudo ver, con un claro tinte de recriminación hacia el guajiro.

Luis Díaz enfrentando a Leverkusen por un juego más de la Bundesliga de Alemania Foto: Getty Images via AFP

“Desconexión total de Luis Díaz, que se queda pidiendo una falta que no es y el Leverkusen roba para salir rápido a la contra", dijo el perfil de nombre JM ANALYSIS en X.

En la transmisión del juego a cargo de ESPN, hasta el relator da a entender que es válida la crítica para el guajiro: “Lo madrugaron a Lucho”, dice.

Así como hay críticos, también otros que piden algo de benevolencia con Díaz Marulanda. En su primera campaña con el gigante alemán, este podría ser uno de los pocos errores que ha cometido el que empieza a sonar para al Balón de Oro.

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“Nada de venir a reprochar a Luis Díaz por esa jugada del gol sin antes tener en cuenta que es uno de los que más juega en el equipo y que siempre está atacando y defendiendo. Y sí, fue falta contra Luis, pero el árbitro, a su juicio, no lo consideró así“, fue la réplica de un usuario de X a los malos comentarios sobre Díaz.

“No está siendo el mejor inicio para Luis Díaz, en el arranque de partido se duerme, le roban el balón, transición rápida del Leverkusen y Aleix García pone el 1-0. Minutos después se le sigue viendo bastante incómodo, errando pases de rutina”, analizó otro más de una primera parte errática en medio de la fecha 26 de la Bundesliga.