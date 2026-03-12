Qué canal pasa Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich con Luis Díaz por la Bundesliga

Luis Díaz deja atrás los seis goles en la Champions League ante el Atalanta y vuelve a la competencia local. Bayer Múnich, sublime líder de la Bundesliga, visita al Bayer Leverkusen, sexto en la tabla de posiciones, por la fecha 26 de la Liga de Alemania. Por supuesto que el favorito es el gigante bávaro.

La inspiración está por lo alto tras el 6-1 ante el Atalanta en Italia, además del buen momento de Michael Olise, Serge Gnabry y Luis Díaz en la ausencia de Harry Kane. Lo único que preocupa al Bayern Múnich es la lista de lesiones que baja a varios jugadores de la convocatoria para enfrentar al Bayer Leverkusen.

Las malas noticias para la enfermería del Bayern van en aumento. El volante Jamal Musiala “se recupera de una reacción dolorosa en el tobillo izquierdo”. Parece que la joya de Alemania recae en los mismos dolores que lo lesionaron en el Mundial de Clubes 2025 y lo dejaron seis meses fuera de las canchas.

Luis Díaz celebra con Nicolás Jackson. Foto: FC Bayern via Getty Images

Por su parte, el guardameta Jonas Urbig sufrió “una conmoción cerebral”. La lesión del guardameta se une a la del legendario Manuel Neuer, quien abre una incógnita en la portería, que podría ser ocupada por Sven Ulreich, cuyo último partido oficial con el Bayern fue en septiembre de 2024. El capitán de la Selección Canadá, Alphonso Davies, también abandonó el Stadio di Bergamo entre lágrimas a falta de 20 minutos para el final y se teme su ausencia en el Mundial 2026.

Hora y canal para el partido Leverkusen vs. Bayern

Los tres jugadores deberán tomarse una pausa y el técnico Vincent Kompany analiza sus reemplazos en el BayArena. Bayern va por otra contundente victoria para alejarse mucho más en el liderato y acercarse al título. Por otra parte, Leverkusen se presenta en este duelo luego de empatar 1-1 con el Arsenal por la ida de los octavos de la Champions.

Podrá programarse para una nueva salida del Bayern Múnich en la Bundesliga y un show casi asegurado de Luis Díaz otra vez en condición de visitante, quien será titular, para aumentar su influencia en el ataque con goles y asistencias. Michael Olise y Serge Gnabry también apuntan a la nómina titular.