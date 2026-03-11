Susto en el Bayern Múnich tras goleada al Atalanta: Luis Díaz, atento a compañero con posible “conmoción cerebral”

En cambio, el Bayern de Múnich dio un paso casi definitivo hacia cuartos después de arrasar al Atalanta en el New Balance Arena de Bérgamo.

Luis Díaz, estrella del FC Bayern Múnich. Foto: FC Bayern via Getty Images

En el minuto 25, el equipo bávaro ya mandaba por 0-3 en una auténtica exhibición en la que dejó en nada la alta presión de los italianos en los primeros minutos.

De hecho, la ‘Dea’ dispuso de las primeras ocasiones gracias a Ibrahim Sulemana y a un centro que se paseó por el área alemana, a los que respondieron Michael Olise y Serge Gnabry. Precisamente el delantero alemán, poco después, se encargó de poner un pase de la muerte para que Josip Stanisic anotase el primero (min.12).

Diez minutos más tarde, Dayot Upamecano sirvió para Olise, que se metió hacia dentro y, con un disparo al palo largo, incrementó la renta (min.22). Casi sin tiempo para asimilarlo, Olise se convirtió en asistente para que Gnabry se quedase solo ante el guardameta local y firmase el tercero (min.25).

Todavía hubo tiempo para que Urbig sacase un remate de Scamacca y para que Carnesecchi, superada la media hora, le negase el gol a Nico Jackson, todo en medio de una sucesión de ocasiones con balón al larguero de Gnabry incluido.

Jackson, ya en el 52, subió el cuarto de los de Vincent Kompany al luminoso y Olise, con un tremendo disparo con rosca a la escuadra desde la frontal, hacía la ‘manita’ en el 64. Jamal Musiala, en el 67, aumentaba la diferencia, y solo Mario Pasalic pudo maquillar el resultado para la Atalanta en el descuento (min.93).

Luis Díaz tuvo una asistencia de lujo en la goleada al Atalanta. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Lesión de Urbig, el reemplazo de Neuer

Más allá del resultado y de una clasificación casi segura a los cuartos de final de la Chmapions League, el Bayern Múnich está al tanto de la evolución médica de Jonar Urbig, arquero que reemplazó a Manuel Neuer y que salió directo al hospital.

Sobre la última jugada del encuentro, el cancerbero chocó frontalmente contra la pierna del delantero del Atalanta Nikola Kristovic, acción que obligó a que fuera trasladado en ambulancia al hospital para atenderlo.

Según se confirmó, el guardameta tuvo que recibir ayuda para abandonar el terreno de juego y trasladarse a los camerinos, para de allí salir al hospital.

Algunas declaraciones confirmaron que el compañero de Luis Díaz estaba aturdido y que deberá ser sometido a diferentes exámenes para confirmar su estado de salud y tomar decisiones para los próximos encuentros del cuadro bávaro en el plano local y en el entorno europeo.

“Jonas Urbig se encuentra actualmente en el hospital, sometiéndose a pruebas de imagen. Se sospecha una conmoción cerebral. Las pruebas de imagen son una medida de precaución para descartar algo más grave”, declaró el el director deportivo del Bayern Múnich, Max Eberl.

Al respecto, habrá que esperar a conocer la evolución de Urbig, para saber si el experimentado suplente Sven Ulreich tiene opciones, pues Neuer viene saliendo de una lesión por una rotura muscular en la pierna izquierda y tampoco estará disponible el sábado contra el Leverkusen.