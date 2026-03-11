Mundial 2026

Fifa, severa: Irán sufrirá reglamento por no ir al Mundial 2026 y pagará dura sanción

En el artículo 6.2 del reglamento están consignados los fuertes castigos para un seleccionado que no se presente a la Copa del Mundo. Irán, si oficializa no ir, tendrá que aceptarlos todos.

11 de marzo de 2026, 10:36 a. m.
Selección de Irán si oficializa no ir al Mundial 2026, tendrá que arreglárselas con Fifa
Selección de Irán si oficializa no ir al Mundial 2026, tendrá que arreglárselas con Fifa Foto: Getty Images

Este miércoles la Selección de Irán a través del ministro de Deportes, Ahmad Doyanmali, ha dado a conocer que no se presentarán a la próxima Copa del Mundo, a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá.

De acuerdo a lo dicho por el dirigente, su nación no ve garantías para asistir luego de los ataques sufridos en el conflicto que viene dándose entre Estados Unidos, Irán y que tiene en vilo a otras naciones de Medio Oriente.

Selección de Irán en medio de las eliminatorias para el Mundial 2026
Selección de Irán en medio de las eliminatorias para el Mundial 2026 Foto: NurPhoto via Getty Images

“Desde que este gobierno corrupto asesinó a nuestro líder, no tenemos condiciones para participar”, fueron las palabras recogidas por el medio Iribnews y divulgadas de manera viral a través de redes sociales.

“Nos vimos obligados a librar dos guerras en ocho o nueve meses, y miles de nuestros compatriotas fueron asesinados”, lamentó la voz oficial del Gobierno iraní.

Irán lanza fuerte amenaza a la Fifa y sacude el Mundial 2026 en medio de la guerra con EE. UU.: se evalúan medidas

Esta comunicación extraoficial deberá ser trasladada por Irán a Fifa, quien tomará las medidas consignadas en su reglamento para este tipo de situaciones. Según lo que dice el artículo 6.2, no ir a la Copa del Mundo es causal de grandes consecuencias.

Irán pagará caro no ir al Mundial

A tiempo se encuentra el combinado de Irán de retractatarse de su decisión. En caso de convertir en formal su deseo de no ir al Mundial, les caería el peso de Fifa con varios castigos.

Según lo consigna el máximo ente del balompié: “Si una federación participante se retirara del Mundial de la FIFA 2026 a más tardar 30 días antes del primer partido de la fase final,la Comisión Disciplinaria de la FIFA le impondrá una multa de 275.000 euros como mínimo".

Gianni Infantino, presidente de Fifa, durante un evento de la próxima Copa del Mundo
Gianni Infantino, presidente de Fifa, durante un evento de la próxima Copa del Mundo Foto: FIFA via Getty Images

Eso a la hora de convertirlo en pesos colombianos sería unos 1.159.250.000 y, además, se vería obligado a regresar los fondos que la máxima institución del fútbol entrega a todas las selecciones clasificadas.

“A las federaciones participantes que se retiren en cualquier momento del Mundial de la FIFA 26 se les exigirá que reembolsen todos los fondos recibidos de la FIFA para la preparación de su selección, así como los pagos de contribuciones relacionadas con la competición que hayan recibido de la FIFA", agregan la organización en cabeza de Gianni Infantino.

México da un parte de tranquilidad a la FIFA: Reveló el plan de seguridad para el Mundial 2026

¿Irán, no, e Irak tampoco?

En pocos días está previsto que se realicen los repechajes correspondientes al Mundial 2026. Dichos partidos se realizarán en México, donde hubo tensiones semanas atrás por el abatimiento de un importante capo de alias ‘El Mencho’.

Esto desató una ola de violencia en Guadalajara que puso en alerta la disputa de los compromisos. Por fortuna, la presidenta de México, así como la Policía han asegurado que están todas las garantías para la feliz realización de dichos juegos.

Irak cuenta con líos logísticos para presentarse al repechaje del Mundial 2026
Irak cuenta con líos logísticos para presentarse al repechaje del Mundial 2026 Foto: Getty Images

A pesar de que la seguridad esté en orden, Irak, quien es una de las participantes manifestó en la presente semana dificultades para trasladarse desde su país hasta suelo centroamericano.

“Viajar a México en plenitud de condiciones es altamente complicado”, precisó AS sobre los iraquíes y los líos que estarían teniendo.

Ante esto, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México le dio a conocer a Irak que le daría todas las garantías para ayudarlos en su traslado, así como el ingreso a la sede del partido.