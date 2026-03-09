México da un parte de tranquilidad a la FIFA: Reveló el plan de seguridad para el Mundial 2026

México hizo un importante anunció que da parte de tranquilidad en la FIFA. La nación mexicana, azotada por temas de violencia y narcotráfico, informó que desplegará 100.000 efectivos entre militares, policías y guardias privados para blindar las tres ciudades sede del Mundial 2026.

Una de ellas es Guadalajara, golpeada por el crimen organizado y donde la Selección Colombia se enfrentará con el ganador del repechaje en junio próximo.

El anuncio se produce dos semanas después de un operativo federal en el que murió el capo Nemesio Osequera ‘El Mencho’, líder del poderoso y millonario Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que provocó bloqueos en carreteras y escenas de violencia en varias partes de México.

El operativo para el Mundial fue presentado en la rueda de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, realizada esta vez en una base militar en Zapopan, suburbio de Guadalajara, donde se han registrado fuertes hechos violentos, extorsiones y localizado fosas comunes.

Estadio Akron, donde jugará la Selección Colombia. Foto: Getty Images

El general Román Villalvazo Barrios, jefe del centro de coordinación del gobierno mexicano para el Mundial, detalló que en el despliegue participarán 20.000 militares, incluidos guardias nacionales, y 55.000 elementos de la policía, además de miembros de cuerpos privados de seguridad.

Más detalles del dispositivo de seguridad en México

“Eso nos da una suma cercana a un poquito más de los 99.000 efectivos”, dijo el general, al subrayar que la estrategia es coordinada con Estados Unidos y Canadá.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA Foto: Getty Images via AFP

Con el “Plan Kukulcán”, el gobierno busca prevenir y ocuparse de posibles amenazas durante el Mundial y garantizar la seguridad de los millones de visitantes que se esperan en las sedes, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, además de sitios turísticos cercanos.

Compatriotas colombianos ya alistan el viaje a suelo azteca, teniendo en cuenta que no solo en Guadalajara jugará la Selección Colombia, sino que debutará en el Grupo K en el estadio Banorte (antiguo Azteca), en Ciudad de México, contra Uzbekistán.

SELECCION COLOMBIA COLOMBIA COLOMBIA-CHILE COLOMBIA 3-CHILE 3 ELIMINATORIAS AL MUNDIAL 2014 ESTADIO METROPOLITANO BARRANQUILLA OCTUBRE 11 DE 2013 FOTO LEON DARIO PELAEZ/ SEMANA Foto: LEON DARIO PELAEZ

En total, México albergará 13 partidos del Mundial, incluido el inaugural del 11 junio, donde el anfitrión medirá fuerzas con Sudáfrica. En el dispositivo se emplearán además cerca de 2.500 vehículos militares y civiles, 24 aeronaves, sistemas de antidrones y perros para detectar explosivos y sustancias.

FIFA cancela 800 reservas en México

Aunque la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también aseguró que todos los partidos del Mundial 2026 se llevarán a cabo como está previsto y por eso los anuncios sobre el dispositivo de seguridad, FIFA canceló previamente más de 800 habitaciones que tenía reservadas para el certamen.

Así lo confirmó Alberto Albarrán, director general de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, en declaraciones recogidas por la revista Proceso.

“El motivo, la razón, pues no la sabemos exactamente, pero lo que sí te puedo decir es que eran aproximadamente 2000 habitaciones que se tenían bloqueadas y reservadas por parte de la FIFA con hoteles de la ciudad. Ya nos cancelaron el 40 %, son aproximadamente unas 800 habitaciones”, apuntó Albarrán.

Ola de violencia en México

‘El Mencho’, el narco más buscado y por quien Estados Unidos ofrecía 15 millones de dólares, tenía como centro de operaciones el estado de Jalisco y murió tras ser herido en un operativo militar lanzado en una zona residencial el 22 de febrero.

Como venganza, miembros del cártel realizaron bloqueos en carreteras e incendiaron comercios en 20 de los 32 estados del país. Jalisco fue uno de los más afectados junto con el vecino estado de Michoacán, lo que desató alarmas con miras al Mundial 2026.

Pero Sheibuam ha reiterado que la seguridad para el Mundial está garantizada. De su lado, la FIFA manifestó su respaldo y confianza a México como sede mundialista por tercera ocasión en la historia.

La mandataria conversó vía telefónica el 26 de febrero con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sobre los preparativos, en especial la seguridad.