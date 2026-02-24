Anuncio oficial de la presidenta de México por realización del Mundial 2026 retumba en Colombia

Colombia estaba expectante por un pronunciamiento oficial que diera un parte de tranquilidad sobre la realización con normalidad del Mundial 2026, luego de lo que fue la ola de violencia desatada en México tras la muerte del capo conocido como ‘El Mencho’.

Fifa había mostrado preocupación por la realización de juegos en Guadalajara, pero en las últimas horas la presidenta del país mexicano ha sido certera en un anuncio: “Todas las garantías”, “ningún riesgo”, dijo Claudia Sheinbaum.

#Atención Existen "todas las garantías" para que Guadalajara sea sede del Mundial 2026, dice la presidenta de México, Claudia Sheinbaum pic.twitter.com/PJyFRgpWZ9 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) February 24, 2026

