Deportes

Anuncio oficial de la presidenta de México por realización del Mundial 2026 retumba en Colombia

En Guadalajara, donde se detonó la ola de violencia tras la muerte del Mencho, es que irá la Tricolor a hacer su concentración y jugar el segundo partido.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

24 de febrero de 2026, 10:31 a. m.
Claudia Sheinbaum mantiene firme la realización del Mundial 2026 en México, tras rumores por la ola de violencia.
Claudia Sheinbaum mantiene firme la realización del Mundial 2026 en México, tras rumores por la ola de violencia. Foto: Captura a video @BluRadioCo y Getty Images

Colombia estaba expectante por un pronunciamiento oficial que diera un parte de tranquilidad sobre la realización con normalidad del Mundial 2026, luego de lo que fue la ola de violencia desatada en México tras la muerte del capo conocido como ‘El Mencho’.

Fifa había mostrado preocupación por la realización de juegos en Guadalajara, pero en las últimas horas la presidenta del país mexicano ha sido certera en un anuncio: “Todas las garantías”, “ningún riesgo”, dijo Claudia Sheinbaum.

En desarrollo…

