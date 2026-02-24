Deportes

Achraf Hakimi será juzgado por presunto abuso: estalla el escándalo a cuatro meses del Mundial 2026

Marruecos está en vilo por la situación de su máxima figura, que se encuentra bajo investigación de la justicia francesa desde 2023.

Sebastián Clavijo García

24 de febrero de 2026, 7:12 a. m.
Achraf Hakimi, lateral del PSG y la selección de Marruecos. Foto: Getty Images

Achraf Hakimi, figura del París Saint-Germain, será juzgado en Francia por la violación de una joven en febrero de 2023, según informó este martes la abogada del jugador y la fiscalía de Nanterre, al norte de la capital francesa.

“Hoy en día, una acusación de violación basta para justificar un juicio aun cuando yo la niego y todo demuestra que es falsa”, reaccionó el jugador en X. “Espero con calma este juicio que permitirá que la verdad salga a la luz públicamente”, añadió el internacional marroquí de 27 años.

A finales de febrero de 2023, la joven de 24 años (la misma edad entonces que el futbolista) había acudido a una comisaría, donde declaró haber sido violada en el domicilio de Hakimi en Boulogne-Billancourt (periferia de París), pero sin realizar denuncia formal.

“Se ordena un juicio basándose en una acusación sustentada únicamente en la palabra de una mujer que ha puesto obstáculos a todas las investigaciones, que ha rechazado todas las pruebas médicas y búsquedas de ADN, que se ha negado a que se analizara su teléfono móvil y a dar el nombre de un testigo clave”, declaró la abogada del jugador, Fanny Colin.

Achraf Hakimi es la máxima figura de Marruecos. Foto: AP

Esta es la acusación

Según una fuente policial, la acusación particular había asegurado que el jugador la había besado, le había hecho tocamientos sin su consentimiento antes de violarla.

Contactada la abogada de la joven, Rachel-Flore Pardo, ésta no reaccionó por ahora al anuncio del juicio.

La defensa del futbolista considera que “los dos peritajes psicológicos” de la víctima “han revelado la falta de lucidez sobre los hechos que afirma denunciar” y subraya en particular “que intentó ocultar a la autoridad judicial varios mensajes intercambiados con una de sus amigas en los que planeaban ‘desplumar’ al señor Hakimi”.

Tras las requisitorias de la fiscalía, que había solicitado el envío del futbolista a juicio por violación, la abogada de la víctima declaró que “nada en este expediente permite suponer un intento de extorsión”.

“No toleraremos ninguna campaña de desprestigio o desestabilización, como desgraciadamente sigue ocurriendo aún con demasiada frecuencia con las mujeres que tienen el valor de denunciar las violaciones de las que son víctimas”, añadió.

“Esperamos este juicio con determinación y combatividad para que se haga justicia”, concluyó este martes la abogada de Hakimi.

Formado en el Real Madrid, con paso por el Borussia Dortmund y el Inter y pilar de la selección de Marruecos, semifinalista del Mundial 2022 en Catar, el futbolista llegó al PSG en 2021, donde actualmente es segundo capitán, detras del brasileño Marquinhos.

*Con información de la AFP.

Noticias Destacadas