Real Madrid vs. Benfica: canal y hora para ver el partido de Richard Ríos en la Champions League

Justo después de ceder el liderato en la liga española, Real Madrid se enfrenta a un duelo de alta tensión contra Benfica por los playoffs de la Champions League.

El partido de ida terminó con victoria del conjunto merengue (0-1) gracias al golazo de Vinícius, tanto que desencadenó toda una tormenta por el cruce con Gianluca Prestianni y los presuntos insultos racistas que siguen en investigación por parte de la UEFA.

Benfica necesita ganar por la mínima diferencia para llevar la definición a la prórroga y los penales, mientras que al Real Madrid le basta con un empate en condición de local.

El Estadio Santiago Bernabéu promete ser una caldera para Richard Ríos y sus compañeros, que vivirán una auténtica noche de Champions en el escenario que más títulos tiene encima.

Real Madrid vs. Benfica está programado para este miércoles, 25 de febrero, a las 3:00 de la tarde (hora de Colombia). La transmisión estará disponible en la señal principal de ESPN y también por la plataforma de Disney +.

Real Madrid es el favorito

Aunque la delegación de Benfica viaja convencida de poder remontar, Real Madrid es claramente favorito a conseguir el tiquete a los octavos de final de la Champions League.

Su historia y prestigio demanda una victoria tranquila ante un equipo que no podrá contar con José Mourinho, expulsado en el partido de ida por discutir decisiones arbitrales.

Álvaro Arbeloa quiere pasar la página de la derrota contra Osasuna y necesita que sus jugadores estén totalmente concentrados para evitar sorpresas en casa.

“Yo sigo creyendo mucho en mis jugadores, en el trabajo que están haciendo. Nos falta mantener esa exigencia, como he dicho antes, no solo en tres o cuatro partidos, sino mantenerla en el tiempo y con eso hay que seguir trabajando. No te puedo decir otra cosa que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir insistiendo y vamos a intentar sacar lo mejor de todos los jugadores porque los vamos a necesitar a todos”, declaró el fin de semana.

Real Madrid viene de caer ante Osasuna en LaLiga Foto: AP

Día especial para Richard Ríos

Benfica, por su parte, viene de golear al AVS (3-0) en la fecha 23 de la liga portuguesa. Richard Ríos jugó como titular y apunta a volverlo a ser este miércoles en el Bernabéu, mítico estadio que visitará por primera vez en su carrera.

El colombiano se jugará un partido de vital importancia para el club y también en lo personal, pues puede significar una catapulta para su futuro.

Ríos estuvo lesionado durante un mes y regreso el martes de la semana pasada en el partido de ida contra Real Madrid, demostrando que su calidad sigue intacta a pesar de los problemas en el hombro que le pusieron un freno a la temporada.

