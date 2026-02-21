Deportes

Agente de Prestianni habló sobre las sanciones de la UEFA tras el capítulo de posible racismo contra Vinícius Jr.

Gastón Fernández aclaró que no han recibido notificación oficial de la UEFA respecto al caso de racismo en Lisboa.

21 de febrero de 2026, 7:49 a. m.
Rumores sobre sanciones a Prestianni fueron calificados como falsos por su agente en declaraciones exclusivas. Foto: Getty Images

El partido de ida entre Benfica y Real Madrid en la Champions League no solo dejó un resultado ajustado (0-1), sino también un episodio que generó gran repercusión mediática: Vinícius Júnior denunció presuntos insultos racistas de Gianluca Prestianni, lo que obligó a detener el encuentro por cerca de diez minutos.

El incidente desató debates sobre racismo, protocolo arbitral y sanciones posibles, mientras el partido continuó hasta su cierre.

El episodio que involucró a Vinícius Júnior y Gianluca Prestianni sigue generando eco en la prensa deportiva. En medio de rumores sobre posibles sanciones de la UEFA tras el incidente ocurrido en Lisboa, el entorno del futbolista del Benfica decidió aclarar los hechos.

Gastón Fernández, representante de Prestianni, habló en exclusiva con Win-Win para desmentir las versiones que circulan sobre la investigación.

“Todo lo publicado es falso”

Según Fernández, ninguna comunicación oficial ha llegado hasta el momento:

“Todo lo que se ha publicado sobre lo que realmente dijo Gianluca Prestianni en las investigaciones con la UEFA es falso. Nadie se ha puesto en contacto con nosotros de manera oficial para informarnos sobre las posibles sanciones relacionadas con este asunto”.

LISBON, PORTUGAL - FEBRUARY 17: Real Madrid player Vinicius Junior reacts during the UEFA Champions League match between SL Benfica and Real Madrid at Estadio da Luz in Lisbon, Portugal, on February 17, 2026. Zed Jameson / Anadolu (Photo by Zed Jameson / Anadolu via AFP)
Según Gastón Fernández, las versiones publicadas sobre la declaración de Prestianni ante la UEFA carecen de veracidad. Foto: Anadolu via AFP

El agente insistió en que no han recibido notificación formal de los organismos competentes y que la información difundida carece de veracidad. La intención, según explicó, es poner fin a la polémica:

“Ya no deseamos continuar con este tema. Ya hemos dejado claro que lo ocurrido no fue como intentaron presentarlo o retratarlo en relación con Gianluca. A partir de ahora, lo único que nos importa es brindarle tranquilidad y calma al jugador”.

Buscando calma y perspectiva

Fernández destacó que su prioridad es proteger al futbolista y evitar que las especulaciones afecten su desarrollo.

“Cuando todo termine, pensaremos detenidamente cuál es la mejor decisión a tomar”, concluyó.

La polémica no terminó con el pitazo final y el jugador respondió con declaraciones directas y sin rodeos.
El representante señaló que las decisiones sobre el futuro de Prestianni se tomarán con calma una vez concluya todo. Foto: Getty Images

Con esta aclaración, el Benfica y su entorno buscan que la atención vuelva al desarrollo deportivo y no a especulaciones, dejando claro que hasta ahora la UEFA no ha emitido sanciones ni contacto oficial respecto al incidente.

